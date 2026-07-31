विदेशी नशीले पदार्थ के साथ तस्कर गिरफ्तार
इंदिरापुरम थाना पुलिस ने विदेशी गांजे की तस्करी कर रहे आरोपी आशू शर्मा को गिरफ्तार किया है, जिसके पास 473 ग्राम थाईलैंड का ओजी कुश गांजा बरामद हुआ। महिला गीता को 20.50 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है।
ट्रांस हिंडन, अक्षय अग्रवाल। इंदिरापुरम थाना पुलिस ने विदेशी गांजे की तस्करी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 473 ग्राम थाईलैंड का ओजी कुश गांजा बरामद हुआ है। पूछताछ में आरोपी ने अपने कई साथियों के नाम बताए हैं।
पुलिस की कार्रवाई
पुलिस उनकी तलाश कर रही है। सहायक पुलिस आयुक्त इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि मूल रूप से राजस्थान के जोधपुर निवासी आशू शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। वह फिलहाल कनावनी में रह रहा था। जांच में सामने आया कि आरोपी नोएडा के एक व्यक्ति से थाईलैंड का ओजी कुश गांजा खरीदकर इंदिरापुरम और आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई करता था। पुलिस ने उसके कब्जे से 473 ग्राम विदेशी गांजा बरामद किया है। सहायक पुलिस आयुक्त ने बताया कि आरोपियों के पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही है। पता लगाया जा रहा है कि विदेशी गांजा कहां से लाया जाता था और किन लोगों तक इसकी सप्लाई की जाती थी।
महिला की गिरफ्तारी
महिला से 20 किलोग्राम से अधिक गांजा बरामद
इंदिरापुरम पुलिस ने नंदग्राम निवासी गीता को 20.50 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। सहायक पुलिस आयुक्त सूर्यबली मौर्य ने बताया कि गुरुवार सुबह महिला इंदिरापुरम क्षेत्र में गांजे की सप्लाई करने आई थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसके अन्य साथियों की तलाश की जा रही है।
सामान्य प्रश्न
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