Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

विदेशी नशीले पदार्थ के साथ तस्कर गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
Follow us on Google News
share

इंदिरापुरम थाना पुलिस ने विदेशी गांजे की तस्करी कर रहे आरोपी आशू शर्मा को गिरफ्तार किया है, जिसके पास 473 ग्राम थाईलैंड का ओजी कुश गांजा बरामद हुआ। महिला गीता को 20.50 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है।

विदेशी नशीले पदार्थ के साथ तस्कर गिरफ्तार

ट्रांस हिंडन, अक्षय अग्रवाल। इंदिरापुरम थाना पुलिस ने विदेशी गांजे की तस्करी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 473 ग्राम थाईलैंड का ओजी कुश गांजा बरामद हुआ है। पूछताछ में आरोपी ने अपने कई साथियों के नाम बताए हैं।

ये भी पढ़ें:महत्वपूर्ण... गांजा तस्कर की जमानत निरस्त, असली अपराधी को खोजने की हिदायत गांजा तस्कर की जमानत निरस्त, असली गांजा तस्कर की जमानत निरस्त, असली अपराधी को खोजने की हिदायत

पुलिस की कार्रवाई

पुलिस उनकी तलाश कर रही है। सहायक पुलिस आयुक्त इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि मूल रूप से राजस्थान के जोधपुर निवासी आशू शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। वह फिलहाल कनावनी में रह रहा था। जांच में सामने आया कि आरोपी नोएडा के एक व्यक्ति से थाईलैंड का ओजी कुश गांजा खरीदकर इंदिरापुरम और आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई करता था। पुलिस ने उसके कब्जे से 473 ग्राम विदेशी गांजा बरामद किया है। सहायक पुलिस आयुक्त ने बताया कि आरोपियों के पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही है। पता लगाया जा रहा है कि विदेशी गांजा कहां से लाया जाता था और किन लोगों तक इसकी सप्लाई की जाती थी।

ये भी पढ़ें:बैंकॉक से दिल्ली पहुंचे यात्री से करीब नौ किलो हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद

महिला की गिरफ्तारी

महिला से 20 किलोग्राम से अधिक गांजा बरामद

इंदिरापुरम पुलिस ने नंदग्राम निवासी गीता को 20.50 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। सहायक पुलिस आयुक्त सूर्यबली मौर्य ने बताया कि गुरुवार सुबह महिला इंदिरापुरम क्षेत्र में गांजे की सप्लाई करने आई थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसके अन्य साथियों की तलाश की जा रही है।

सामान्य प्रश्न

इंदिरापुरम पुलिस ने किस आरोपी को गिरफ्तार किया है?
इंदिरापुरम पुलिस ने आशू शर्मा को गिरफ्तार किया है, जो जोधपुर का निवासी है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ganja Indirapuram Ghaziabad News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।