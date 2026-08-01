अररिया : इग्नू में नए नामांकन के लिए 16 अगस्त तक बढ़ी तिथि

अररिया : इग्नू में नए नामांकन के लिए 16 अगस्त तक बढ़ी तिथि
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जुलाई 2026 शैक्षणिक सत्र के लिए नए नामांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 16 अगस्त कर दी है। यह बदलाव ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन कार्यक्रमों दोनों के लिए लागू है।
कुर्साकांटा (अररिया) से अनिल कुमार झा की रिपोर्ट इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जुलाई 2026 शैक्षणिक सत्र के लिए नए नामांकन के लिए अंतिम तिथि विस्तारित की है। अब विद्यार्थी 16 अगस्त तक नामांकन करा सकते हैं। पहले यह तिथि 31 जुलाई तक निर्धारित था। यह सुविधा ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से संचालित कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध है।
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