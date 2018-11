PM मोदी ने किया इंदिरा गांधी को याद, राहुल-सोनिया ने दी श्रद्धांजलि

पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज 101 वीं जयंती है। उनका जन्म 19 नवंबर 1917 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें याद किया। वहीं पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, पूर्व उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस की शीर्ष नेता सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी 101वीं जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि दी। सभी ने जयंती के मौके पर इंदिरा की समाधि शक्ति स्थल जाकर उन्हें फूल अर्पित किए और देश के लिए उनके बलिदान को याद किया।

पीएम मोदी ने ट्वीट कर इंदिरा गांधी को याद किया। मोदी ने ट्विटर पर लिखा, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी जयंती पर नमन। इनके अलावा राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद, वरिष्ठ नेता पी सी चाको, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन और पार्टी के अन्य नेताओं व कार्यकर्ताओं ने भी श्रद्धांजलि दी। बता दें कि इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर, 1917 को इलाहाबाद में हुआ था। वह दो अलग-अलग अवधि में 15 सालों से अधिक समय तक देश की प्रधानमंत्री रहीं। 31 अक्टूबर, 1984 को उनकी हत्या कर दी गई थी।

Tributes to India's former Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi Ji on her birth anniversary.