दबंगईः प्लेन में मच्छर की शिकायत की तो क्रू ने यात्री को धक्का मार बाहर फेंका, एयरहोस्टेस बोली-देश छोड़कर चले जाओ

आपने यात्रा के दौरान ट्रेन में या बस में मच्छरों की शिकायत जरूर की होगी, लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि मच्छरों का सामना आपको प्लेन में भी करना पड़ सकता है। जी हां, एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां इंडिगो फ्लाइट में मच्छर होने की शिकायत की गई। इतना ही नहीं शिकायत करने पर शिकायतकर्ता को प्लेन से उतर जाने को भी कहा गया।

दरअसल घटना लखनऊ की है। यहां से एक यात्री जो कि पेशे एक डॉक्टर हैं। इंडिगो की फ्लाइट में लखनऊ से बेंगलुरु के लिए सवार हुए। हार्ट स्पेशलिस्ट डॉ. सौरभ राय ने जब फ्लाइट में मच्छर होने की शिकायत की, तो उन्हें फ्लाइट से धक्के मारकर उतार दिया गया। मामला यहीं शांत नहीं हुआ। डॉक्टर के साथ बदसलूकी की गई और उनसे माफीनामा लिखकर देने को भी कहा गया। इतनी ही नहीं उन्हें धमकी भी दी गई।

The Indigo flight from Lucknow to Bengaluru was full of mosquitoes, when I raised objection, I was manhandled by the crew and offloaded from the aircraft, I was even threatened: Dr.Saurabh Rai,Passenger pic.twitter.com/00XKxuIAUP

डॉ सौरभ राय ने बताया कि मुझे उनलोगों ने कॉलर से पकड़ा और खींच कर गेट तक ले आए। मैंनें क्रू मेंबर को बात करते सुना कि अगर तुम्हे मच्छरों से दिक्कत है तो भारत छोड़ कर क्यों नहीं चले जाते?

They held me by the collar and dragged me through the aisle, I heard crew saying 'if you have a problem with mosquitoes then why don't you leave India?': Dr.Saurabh Rai, Passenger who was offloaded from IndiGo flight in Lucknow after alleged altercation over mosquitoes in flight pic.twitter.com/oAQO6cTTAH