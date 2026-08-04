रात में भुवनेश्वर का विमान दो घंटे विलंब से आया
रांची में इंडिगो का भुवनेश्वर से आने वाला विमान लगभग दो घंटे विलंब से पहुँचा। यात्रियों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसके बाद, विमान रांची से भुवनेश्वर के लिए रात करीब 9 बजे रवाना हुआ। वहीं, कोलकाता से आने वाला विमान बुधवार को रद्द रहा और अन्य प्रमुख उड़ानें भी विलंबित रही।
रांची। देर शाम इंडिगो का भुवनेश्वर से रांची आनेवाला विमान लगभग दो घंटे विलंब से रांची आया। यह विमान रात 8.15 बजे आया। विलंब से आने के कारण यात्रियों को परेशानी हुई। यह विमान रात करीब नौ बजे रांची से भुवनेश्वर के लिए प्रस्थान किया। जबकि, दोपहर में कोलकाता से आनेवाला विमान बुधवार को भी रद्द रहा। मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु से आनेवाला इंडिगो और एयर इंडिया का विमान एक घंटे विलंब से आया।
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