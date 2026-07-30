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शुल्क कटौती से हवाई यात्रा की मांग बढ़ेगी:इंडिगो

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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एयरलाइन इंडिगो के प्रबंध निदेशक राहुल भाटिया ने सरकार से विमानन क्षेत्र में करों में कटौती और हवाई अड्डा शुल्कों को तर्कसंगत बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि किराये कम होने पर देश में भारी मांग पैदा हो सकती है। भारतीय एयरलाइन कंपनियों को लागत बढ़ने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

शुल्क कटौती से हवाई यात्रा की मांग बढ़ेगी:इंडिगो

नई दिल्ली, एजेंसी। देश की अग्रणी एयरलाइन इंडिगो के प्रबंध निदेशक राहुल भाटिया ने सरकार से विमानन क्षेत्र में लागू करों में कटौती और हवाई अड्डा शुल्कों को तर्कसंगत बनाने की अपील करते हुए कहा है कि किराये कम होने पर देश में 'भारी' मांग पैदा हो सकती है। भाटिया ने कहा कि एक तरफ हवाई यात्रा को सार्वजनिक उपयोगिता वाली चीज बताया जाता है, वहीं इस पर कर इस तरह लगाए जाते हैं मानो यह 'अभिजात्य वर्ग का परिवहन' हो। उन्होंने कहा कि भारतीय एयरलाइन कंपनियां विभिन्न करों एवं शुल्कों की वजह से लागत बढ़ने का बोझ काफी हद तक खुद ही वहन करती हैं और आखिर में इसका बोझ यात्रियों पर डाला जाता है।

हवाई यात्रा में वृद्धि की संभावनाएँ

उन्होंने कहा, 'पिछले तीन वर्षों में महंगाई 12 प्रतिशत बढ़ी है लेकिन एयरलाइंस के मूल किराये केवल एक से तीन प्रतिशत ही बढ़े हैं। इसके विपरीत, हवाई अड्डा उपयोगकर्ता विकास शुल्क (यूडीएफ) में 95 प्रतिशत और लैंडिंग एवं पार्किंग शुल्क में 34 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो गई है।'

विमानन ईंधन के प्रभाव

उन्होंने कहा कि विमानन ईंधन (एटीएफ) एयरलाइंस की कुल परिचालन लागत का करीब 40 प्रतिशत होता है और हाल के समय में तेल कीमतों में तेजी एवं पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण उड़ान समय बढ़ने से लागत और बढ़ गई है। इसके बावजूद एयरलाइंस किराये के मोर्चे पर प्रतिस्पर्धी बने रहने की कोशिश कर रही हैं। भाटिया ने कहा कि भारतीय उपभोक्ता मूल्य को लेकर बहुत संवेदनशील हैं और किराये में कमी होने की स्थिति में यात्रा मांग में बड़ा उछाल आ सकता है।

सामान्य प्रश्न

इंडिगो के प्रबंध निदेशक ने किस प्रकार के करों में कटौती की अपील की है?
इंडिगो के प्रबंध निदेशक राहुल भाटिया ने विमानन क्षेत्र में लागू करों में कटौती की अपील की है।
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