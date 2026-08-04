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पंतनगर एयरपोर्ट पर इंडिगो की 20वीं वर्षगांठ मनाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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पंतनगर एयरपोर्ट पर मंगलवार को इंडिगो एयरलाइंस की 20वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस अवसर पर केक काटकर इंडिगो की सफल यात्रा का जश्न मनाया गया। एयरपोर्ट के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ विभिन्न मनोरंजक गतिविधियों का आयोजन किया गया। वक्ताओं ने इंडिगो की सफलता की प्रशंसा की और भविष्य में आगे की सफलता की कामना की।

पंतनगर एयरपोर्ट पर इंडिगो की 20वीं वर्षगांठ मनाई
पंतनगर एयरपोर्ट पर इंडिगो की 20वीं वर्षगांठ मनाई

पंतनगर। पंतनगर एयरपोर्ट पर मंगलवार को इंडिगो एयरलाइंस की 20वीं वर्षगांठ हर्षोल्लास से मनाई गई। इस मौके पर एयरपोर्ट परिसर में केक काटकर इंडिगो की दो दशक की सफल यात्रा का जश्न मनाया गया। समारोह में इंडिगो की टीम के साथ एयरपोर्ट के अधिकारियों व कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न मनोरंजक गतिविधियों का आयोजन भी किया गया। इससे पूरे परिसर में उत्सव का माहौल रहा। वक्ताओं ने इंडिगो की 20 वर्षों की सफल सेवा, बेहतर यात्री सुविधाओं और भारतीय विमानन क्षेत्र में उसके महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। साथ ही एयरपोर्ट परिवार की ओर से इंडिगो टीम को 20वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं देते हुए भविष्य में भी निरंतर सफलता की कामना की गई।

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