प्रयागराज एयरपोर्ट पर मना हैप्पी इंडिगो डे
मंगलवार को एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस के 20 वर्ष पूरे होने पर हैप्पी इंडिगो डे उत्साह के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में एयरपोर्ट निदेशक गणेश यादव और इंडिगो के अधिकारियों ने मिलकर कंपनी की सफलता का जश्न मनाया और यात्रियों को बेहतर सेवाएं देने की प्रतिबद्धता को दोहराया।
एयरपोर्ट पर मंगलवार को इंडिगो एयरलाइंस के 20 वर्ष पूरे होने पर हैप्पी इंडिगो डे उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता एयरपोर्ट निदेशक गणेश यादव ने की। इस अवसर पर इंडिगो के अधिकारियों, एयरपोर्ट अथॉरिटी के कर्मचारियों और एयरलाइन स्टाफ ने केक काटकर कंपनी की दो दशक की यात्रा का जश्न मनाया। वक्ताओं ने प्रयागराज की हवाई कनेक्टिविटी मजबूत करने में इंडिगो की भूमिका की सराहना करते हुए यात्रियों को सुरक्षित, समयबद्ध और बेहतर सेवाएं देने की प्रतिबद्धता दोहराई। कार्यक्रम में एयरपोर्ट और एयरलाइन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति रही।
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