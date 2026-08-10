नगाड़ों की थाप, जुलूस और संकल्पों की रही गूंज

रविवार को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर रांची में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आदिवासियों ने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई और समृद्ध संस्कृति का प्रदर्शन किया। कई रैलियाँ और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, जिसमें जल-जंगल-जमीन के संरक्षण की मांग उठाई गई।

विश्व आदिवासी दिवस पर रविवार को राजधानी रांची में विभिन्न आदिवासी और सामाजिक संगठनों द्वारा कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। दिनभर शहर के विभिन्न हिस्सों में पैदल मार्च, मोटरसाइकिल जुलूस, अधिकार रैली और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही। पारंपरिक परिधानों में सजे-धजे समाज के लोगों ने सरना झंडे और पारंपरिक वाद्ययंत्रों के साथ अपनी समृद्ध कला-संस्कृति का प्रदर्शन किया और अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए आवाज बुलंद की। सिरम टोली से निकला अधिकार मार्च, उठी जल-जंगल-जमीन के संरक्षण की मांग

आदिवासी अधिकार मार्च रांची, वरीय संवाददाता। केंद्रीय सरना स्थल, सिरम टोली से आदिवासी बचाओ युवा मोर्चा के तत्वावधान में भव्य अधिकार मार्च निकाला गया। हाथ में सरना झंडा थामे युवा जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचे। इस दौरान जल-जंगल-जमीन की सुरक्षा, विस्थापन रोकने, पारंपरिक ग्राम व्यवस्था, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, भाषा-संस्कृति के संरक्षण और संवैधानिक अधिकारों के प्रभावी क्रियान्वयन की मांग की गई। मार्च में राहुल तिर्की, संगीता कच्छप, आकाश तिर्की, रघु बेदिया, छोटी लिंडा और विजय कच्छप सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए।

श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुंडरू अखड़ा में शहीदों को श्रद्धांजलि, आदिवासी अधिकार मंच ने मनाया दिवस

रांची, वरीय संवाददाता। आदिवासी अधिकार मंच ने ग्राम हुंडरू स्थित अखड़ा में समारोह आयोजित कर अमर शहीद भगवान बिरसा मुंडा, सिदो-कान्हू, चांद-भैरव, फूलो-झानो, वीर बुधु भगत, तेलंगा खड़िया, पोटो हो और नीलांबर-पीतांबर को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मंच के संयोजक सुखनाथ लोहरा ने आदिवासी अधिकारों और उनके इतिहास पर प्रकाश डाला। मौके पर पूर्व पार्षद पुष्पा तिर्की, प्रकाश टोप्पो, अमल आजाद और बिरसा उरांव मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

आदिवासी छात्रसंघ के निर्णय आदिवासी छात्रसंघ का संकल्प: सरना कोड लागू कराने गुमला से शुरू होगी महारैली

रांची, वरीय संवाददाता। आदिवासी छात्रसंघ द्वारा रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत मंडप में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिशुम गुरु शिबू सोरेन के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके संघर्षों को याद किया गया। संघ ने ऐलान किया कि सरना धर्मकोड लागू कराने और नए परिसीमन का विरोध करने के लिए पहली महारैली गुमला से शुरू की जाएगी। इस दौरान खड़िया छात्रसंघ के सहयोग से रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में डॉ. सुशील कुमार मिंज, जतरू उरांव, सतीश भगत और पाला टोप्पो सहित कई लोग उपस्थित थे।

सोशल संगठनों की श्रद्धांजलि समाधि स्थल कोकर में जोहर और मानवाधिकार संगठनों ने दी श्रद्धांजलि

रांची, वरीय संवाददाता। कोकर स्थित समाधि स्थल पर झारखंडी ऑर्गनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स (जोहर), परमवीर अलबर्ट एक्का फाउंडेशन और झारखंड इंडिजीनस पीपुल्स फोरम के संयुक्त तत्वावधान में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें रतन तिर्की, प्रभाकर तिर्की, जोय बाखला, पार्षद किरण खलखो और बामसेफ के विजय प्रताप भारती सहित कई प्रबुद्ध नागरिकों ने अपने विचार रखे।

राइड फॉर यूनिटी बाइक रैली लोयला मैदान से निकली राइड फॉर यूनिटी बाइक रैली

रanchi, वरीय संवाददाता। ऑल चर्चेज कमेटी, आदिनिवास, प्रयास हमारा, जेवियर ट्राइबल एल्युमिनी एसोसिएशन एवं झारखंड क्रिश्चियन यंग एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में 'राइड फॉर यूनिटी' बाइक रैली निकाली गई। लोयला मैदान से शुरू होकर यह रैली सुजाता चौक, मेन रोड और अलबर्ट एक्का चौक होते हुए पुनः लोयला मैदान पहुँचकर संपन्न हुई। इसमें महिमा गोल्डन, पास्टर शैलू डाहंगा, दीपक लकड़ा और संदीप उरांव सहित कई युवाओं ने भाग लिया।

फिल्म प्रदर्शन बहुबाजार में डॉ. रामदयाल मुंडा की जीवनी पर फिल्म नाची से बांची का प्रदर्शन

रांची, वरीय संवाददाता। झारखंड आदिवासी विकास समिति द्वारा ऐतिहासिक चुटिया नागपुर के प्रवेश द्वार बहुबाजार में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समिति के अध्यक्ष प्रभाकर नाग की अगुवाई में आयोजित इस कार्यक्रम में पद्मश्री मुकुंद नायक, महावीर नायक और मधु मंसूरी जैसे ख्यातिप्राप्त कलाकारों ने गीतों और नृत्यों की मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुतियां दीं। इस अवसर पर पद्मश्री डॉ. रामदयाल मुंडा की जीवनी पर आधारित फिल्म नाची से बांची का प्रदर्शन भी किया गया।

आदिवासी अधिकार सम्मेलन धुमकुड़िया में आदिवासी अधिकार सम्मेलन, 10 सूत्री प्रस्ताव पारित

रांची, वरीय संवाददाता। करमटोली स्थित केंद्रीय धुमकुड़िया सभागार में प्रेमशाही मुंडा की अध्यक्षता में आदिवासी अधिकार सम्मेलन का आयोजन हुआ। संचालन पवन करमाली, श्याम करमाली और दीपिका होरो ने किया। सम्मेलन में 10 सूत्री प्रस्ताव पारित किए गए, जिनमें प्रमुख मांगें शामिल रहीं: आगामी राष्ट्रीय जनगणना प्रपत्र में अलग आदिवासी/सरना धर्मकोड दर्ज किया जाए। भुईंहरी-पहनाई, खुटकट्टी और महतोई जमीनों के अवैध हस्तांतरण की जांच के लिए विशेष आयोग का गठन हो। खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति और पेसा कानून को कड़ाई से लागू किया जाए और खदानों के अधिकारों के लिए समता जजमेंट लागू हो और नगड़ी में रिम्स-2 का प्रस्ताव रद्द किया जाए।