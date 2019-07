इसरो के सवाल पर भारतीयों ने कहा- चंद्रयान-2 पर ले जाएंगे देश की माटी, तिरंगा

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने जानकारी दी है कि वह चंद्रयान 2 (Chandrayan 2) को 15 जुलाई को लॉन्च करेगा। इससे पहले इसरो ने चंद्रयान-2 के प्रक्षेपण के लिए नई तिथि निर्धारित की थी। चंद्रयान-2 में भेजा जा रहा रोवर छह सितंबर को चंद्रयान की सतह पर उतरेगा। आपको बता दें कि अब तक इसका प्रक्षेपण चार बार टल चुका है। इसे श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया जाएगा।

इसरो ने बताया था कि चंद्रयान-2 के मुख्यत: तीन हिस्से हैं जिनमें आर्बिटर, लैंडर और रोवर हैं। आर्बिटर और लैंडर दोनों जीएसएलवी से जुड़े रहेंगे। जबकि रोवर लैंडर के भीतर ही फिट किया गया है।

इससे पहले इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (इसरो) ने ट्विटर पर एक क्विज आयोजित की। इसमें पूछा गया कि आप चांद पर अपने साथ क्या लेकर जाना चाहेंगे? कई लोगों ने जवाब भी दिए। ज्यादातर ने जवाब दिया- तिरंगा।

कुछ यूजर्स ने कहा- भारत का नक्शा, भोजन और ऑक्सीजन के साथ कुछ जरूरी चीजें चांद पर ले जाना चाहेंगे। कुछ ने कहा- बरगद का पेड़ तो कुछ बोले मातृभूमि की मिट्टी और बच्चों के सपने। कुछ यूजर्स ने कहा- हम स्कूप ले जाना चाहेंगे ताकि चांद से पानी वापस ला सकें।

Here are some popular answers from our #MoonEssentials quiz — sent in by Ganesh Gns (Visakhapatnam), Chiranjit Bhattacharjee (Kolkata), and @shaltiwari (Mumbai). A special shout out to Shalini for thinking of our scientists too. pic.twitter.com/suYmOLxd33

Our future Moon travellers have responded — and how! A few interesting answers are by @siddhant_shenoy, Hyderabad, @ivigneshwar, Hyderabad, and Dev Ghosh, Kolkata. We’re especially happy to see that the Indian flag is the most common #MoonEssential in everyone’s list. pic.twitter.com/2wLKhbfidB