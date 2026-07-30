‘नशीले दवाओं के खिलाफ देशव्यापी अभियान शुरू करेंगे’
केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग की समस्या के समाधान के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2 अगस्त को एक देशव्यापी अभियान शुरू होगा। 'नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान' में खेल प्रतियोगिताएं, वॉकथॉन, ध्यान सत्र, और नुक्कड़ नाटक जैसे कार्यक्रम शामिल होंगे।
नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने गुरुवार को कहा कि देश के युवाओं में नशीली दवाओं के दुरुपयोग की समस्या से निपटने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो अगस्त को नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए सौ सप्ताह का देशव्यापी अभियान शुरू करेंगे। मंडाविया ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि ‘नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान’ नाम के इस कार्यक्रम में खेल प्रतियोगिताएं, वॉकथॉन, ध्यान सत्र, नुक्कड़ नाटक आदि साप्ताहिक गतिविधियां शामिल होंगी। इस अभियान का नेतृत्व ‘माई भारत’ करेगा, जो युवा मामलों के विभाग की एक पहल और युवाओं पर केंद्रित प्लेटफॉर्म है।
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