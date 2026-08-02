छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस ले सरकार
फोटो डर से घर छोड़ चुके युवाओं से वापस लौटने की अपील कानूनी सहायता प्रदान
भागलपुर, वरीय संवाददाता। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब शनिवार को भागलपुर पहुंचे। सर्किट हाउस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि शैक्षणिक मुद्दों पर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे छात्रों की आवाज दबाने के लिए प्रशासन ने पुलिस बल का प्रयोग किया, जिससे युवाओं व उनके परिवारों में दहशत का माहौल है। प्रेस वार्ता से पहले तथ्य अन्वेषण समिति के सदस्यों के साथ उन्होंने एसएसपी से मुलाकात कर दर्ज मामलों की निष्पक्ष समीक्षा और निर्दोष छात्रों की रिहाई की मांग का ज्ञापन सौंपा। उदय भानु ने बताया कि छात्र आंदोलन के दौरान 49 नामजद और 400 से अधिक अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।
14 नाबालिगों को रिहाई मिली है, लेकिन कई युवा अब भी जेल में हैं। जिन परिवारों के पास जमानत कराने के संसाधन नहीं हैं, उन्हें युवा कांग्रेस कानूनी सहायता (लीगल एड) प्रदान करेगी। पुलिसिया डर से घर छोड़ चुके युवाओं से वापस लौटने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार छात्रों पर कोई अनुचित कार्रवाई नहीं होगी। यदि पुलिस फिर भी परेशान करेगी तो वे दोबारा दिल्ली से भागलपुर आएंगे। उन्होंने सरकार को दमन के बजाय संवाद से समाधान निकालने की सलाह दी। प्रेस वार्ता के दौरान उनके साथ कांग्रेस के जिला प्रभारी राहुल सिंह, पूर्व उपाध्यक्ष अमित आनंद सहित पार्टी के कई अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे।
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