Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता का पूर्णिया एयरपोर्ट पर स्वागत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
Follow us on Google News
share

-01purn16-युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीब एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक का पूर्णिया एयरपोर्ट पर स्वागत। पूर्णिया। भारतीय युवा का

युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता का पूर्णिया एयरपोर्ट पर स्वागत

पूर्णिया। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीब एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक आज पूर्णिया एयरपोर्ट पहुंचे। सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की ओर से उनके प्रतिनिधि राजेश यादव ने पुष्पगुच्छ एवं अंगवस्त्र भेंट कर आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन किया। राजेश यादव ने कहा कि सांसद पप्पू यादव सदैव युवाओं को राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति मानते हैं और उनके मार्गदर्शन में सीमांचल के विकास, शिक्षा, रोजगार तथा सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों को लगातार प्राथमिकता दी जा रही है। एयरपोर्ट परिसर में सौहार्दपूर्ण वातावरण के बीच समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत करते हुए सीमांचल आगमन पर प्रसन्नता व्यक्त की।

ये भी पढ़ें:Purnia News: छात्रों पर लाठीचार्ज : कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पहुंची पूर्णिया
ये भी पढ़ें:Purnia News: छात्रों पर लाठीचार्ज : कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पहुंची पूर्णिया
ये भी पढ़ें:Purnia News: आज पूर्णिया में होगी ‘छात्रों की गूंज’ मैराथन
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Pappu Yadav Purnia News Purnia Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।