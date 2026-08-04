युवा कांग्रेस का आज विशाल कैंडल मार्च, लोकतंत्र और संविधान बचाने का आह्वान
भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय आह्वान पर आज गांधी समाधि पर एक विशाल कैंडल मार्च का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य लोकतंत्र, संविधान, किसानों, युवाओं और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना है। कार्यक्रम में अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने और जनहित के मुद्दों को उठाने पर जोर दिया गया है।
भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय आह्वान पर लोकतंत्र, संविधान, किसानों, युवाओं, महिलाओं एवं आम जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए आज एक विशाल कैंडल मार्च का आयोजन किया जाएगा। यह कैंडल मार्च सायं 04:30 बजे गांधी समाधि पर निकाला जाएगा। कार्यक्रम के संबंध में उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट अर्सलान अली खां ने बताया कि हाथ से हाथ जोड़ेंगे, लोकतंत्र को मज़बूत करेंगे के संकल्प के साथ यह आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना और जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाना है। उन्होंने जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों, नेताओं, प्रकोष्ठों, फ्रंटल संगठनों के अध्यक्षों एवं समस्त कार्यकर्ताओं से समय पर पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें