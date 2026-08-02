युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का हुआ स्वागत

पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। रविवार को भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब का कांग्रेस नेता जितेंद्र यादव ने शिवनगर खुश्कीबाग स्थित गजमतिया में बुके देकर अभिनंदन किया। इसके बाद संगठन की मजबूती, युवाओं की भागीदारी, पार्टी विस्तार तथा जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से विचार-विमर्श हुई। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा कि देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। संगठन को गांव-गांव तक सशक्त बनाते हुए अधिक से अधिक युवाओं को कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ना युवा कांग्रेस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। युवाओं की भागीदारी जितनी बढ़ेगी, लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा।

उन्होंने कहा कि भारतीय युवा कांग्रेस युवाओं की आवाज बनकर रोजगार, शिक्षा, सामाजिक न्याय और संविधान की रक्षा जैसे मुद्दों पर लगातार संघर्ष कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेंशा लोकतांत्रिक मूल्यों और आम जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रही है। प्रत्येक युवा कार्यकर्ता का दायित्व है कि वह पार्टी की नीतियों और जनहित के संदेश को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाए तथा संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने में सक्रिय भूमिका निभाए। वहीं कांग्रेस नेता जितेंद्र यादव ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब का पूर्णिया आगमन सीमांचल के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए उत्साहवर्धक और प्रेरणादायी है। उनके नेतृत्व में युवा कांग्रेस पूरे देश में नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रही है।