यूथ कांग्रेस ने मनाया 66वां स्थापना दिवस
बिहपुर में भारतीय युवा कांग्रेस का 66वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व अतहर सईद ने किया। कार्यकर्ताओं ने केक काटकर एक-दूसरे को शुभकामनाएं दीं और संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया। इस मौके पर राजद नेता और स्थानीय नेता भी उपस्थित थे।
बिहपुर, संवाद सूत्र। भारतीय युवा कांग्रेस का 66वां स्थापना दिवस रविवार को बिहपुर कांग्रेस के स्वराज आश्रम कार्यालय में समारोहपूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व अतहर सईद ने किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केक काटकर एक-दूसरे को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दीं। साथ ही संगठन को मजबूत करने और युवाओं को कांग्रेस से जोड़ने का संकल्प लिया। मौके पर राजद नेता अलखनिरंजन पासवान, पंसस अमन आनंद, गौतम कुमार प्रितम, किशोर यादव आदि मौजूद थे।
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