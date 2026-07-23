राष्ट्र सर्वोपरि, श्रमिक प्रथम भारतीय मजदूर संघ का मूलमंत्र

कानपुर। भारतीय मजदूर संघ के 72वें स्थापना दिवस के मौके पर कानपुर जिला इकाई के बैनर तले गुरुवार को केशव नगर के कविताई भवन में संगोष्ठी हुई। संघ के विभाग संघ चालक डॉ. श्यामबाबू गुप्ता, सुखदेव मिश्रा, सुरेश यादव, योगेंद्र सिंह चौहान, ओमप्रकाश शुक्ला व दीप्ती उत्तम ने शुभारंभ किया। वक्ताओं ने कहा कि भारतीय संघ का मूलमंत्र राष्ट्र सर्वोपरि और श्रमिक प्रथम है। इस धारणा के साथ ही सामाजिक परिवर्तन के ध्येय को लेकर भामसं काम करता है। संगोष्ठी का संचालन जिलामंत्री दीपक शुक्ल ने किया। मुख्य अतिथि डॉ श्यामबाबू गुप्ता ने कहा कि पूरी दुनिया कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रही है और इसका समाधान केवल 'भारतीयता' में है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर चर्चा करें। पिछले 2000 वर्षों से विश्व में जो कोशिश पश्चिमी विचारों के आधार पर लोगों के जीवन में सुख और संतुष्टि लाने के लिए की गई, वे असफल रहे हैं। संघ केवल श्रमिकों के वेतन-भत्ता-पदोन्नति के लिए ही कार्य नहीं करता बल्कि उनका लक्ष्य श्रमिकों को एक सम्मानजनक जीवन जीने के योग्य बनाना है। बीएमएस की स्थापना, संघर्ष और गौरवशाली इतिहास के बारे में विस्तार से बताया गया।