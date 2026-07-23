राष्ट्र सर्वोपरि, श्रमिक प्रथम भारतीय मजदूर संघ का मूलमंत्र
कानपुर में भारतीय मजदूर संघ के 72वें स्थापना दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वक्ताओं ने 'भारतीयता' और 'राष्ट्र सर्वोपरि' के सिद्धांत पर चर्चा की। संघ का उद्देश्य श्रमिकों को सम्मानजनक जीवन जीने में सक्षम बनाना है। संगठन की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर भी चर्चा की गई।
कानपुर। भारतीय मजदूर संघ के 72वें स्थापना दिवस के मौके पर कानपुर जिला इकाई के बैनर तले गुरुवार को केशव नगर के कविताई भवन में संगोष्ठी हुई। संघ के विभाग संघ चालक डॉ. श्यामबाबू गुप्ता, सुखदेव मिश्रा, सुरेश यादव, योगेंद्र सिंह चौहान, ओमप्रकाश शुक्ला व दीप्ती उत्तम ने शुभारंभ किया। वक्ताओं ने कहा कि भारतीय संघ का मूलमंत्र राष्ट्र सर्वोपरि और श्रमिक प्रथम है। इस धारणा के साथ ही सामाजिक परिवर्तन के ध्येय को लेकर भामसं काम करता है। संगोष्ठी का संचालन जिलामंत्री दीपक शुक्ल ने किया। मुख्य अतिथि डॉ श्यामबाबू गुप्ता ने कहा कि पूरी दुनिया कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रही है और इसका समाधान केवल 'भारतीयता' में है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर चर्चा करें। पिछले 2000 वर्षों से विश्व में जो कोशिश पश्चिमी विचारों के आधार पर लोगों के जीवन में सुख और संतुष्टि लाने के लिए की गई, वे असफल रहे हैं। संघ केवल श्रमिकों के वेतन-भत्ता-पदोन्नति के लिए ही कार्य नहीं करता बल्कि उनका लक्ष्य श्रमिकों को एक सम्मानजनक जीवन जीने के योग्य बनाना है। बीएमएस की स्थापना, संघर्ष और गौरवशाली इतिहास के बारे में विस्तार से बताया गया।
संघ की स्थापना और उपलब्धियां
प्रदेश महामंत्री अनिल उपाध्याय ने कहा कि भोपाल में 23 जुलाई-1955 को दत्तोपन्त ठेंगड़ी ने संघ की स्थापना की थी। उन्होंने राष्ट्र सर्वोपरि, श्रमिक प्रथम संघ का मूल मंत्र दिया था। बोनस को श्रमिक अधिकारों में शामिल कराना, रेलवे में लोकतांत्रिक चुनाव प्रणाली की शुरुआत, और श्रमिकों का राष्ट्रव्यापी सशक्तिकरण की उपलब्धियों के बारे जानकारी दी। इसके साथ 5,778 से अधिक ट्रेड यूनियनें, 40 से अधिक अखिल भारतीय औद्योगिक महास federation, पूरे देश में 170 से अधिक पूर्ण कालिक कार्यकर्ता, प्रत्येक प्रदेश में प्रादेशिक कार्यालय और प्रदेश के प्रत्येक जिले में जिला कार्यालय सक्रिय हैं। संगठन राजनैतिक दल निरपेक्ष सभी राष्ट्रवादी तत्वों के लिए एक सामान्य मंच के नाते कार्य करें।
भामसं का समाज पर प्रभाव
जिलाध्यक्ष दीप्ती उत्तम ने कहा कि भामसं ने समाज और विश्व के कल्याण के व्यापक उपाय जैसे पर्यावरण, सामाजिक समरसता एवं स्वदेशी भी उनके प्रमुख लक्ष्यों में से एक है। भारतीय समाज के परिवारों में अलगाव का संकट पैदा हुआ है। यहां साधू सिंह यादव, ओपी त्रिपाठी, फिरोज आलम, सुधीर शुक्ल रहे।
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