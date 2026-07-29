खेल : महिला हॉकी टीम विश्व कप की तैयारी के लिए जर्मनी रवाना
महिला हॉकी टीम विश्व कप की तैयारी के लिए जर्मनी रवाना बेंगलुरु, एजेंसी। भारतीय
महिला हॉकी टीम विश्व कप की तैयारी के लिए जर्मनी रवाना बेंगलुरु, एजेंसी। भारतीय महिला हॉकी टीम बुधवार को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट रवाना हो गई। वहां वह अगले महीने नीदरलैंड्स और बेल्जियम की संयुक्त मेजबानी में होने वाले विश्व कप की तैयारियों के अंतिम चरण में भाग लेगी। टीम बेंगलुरु से मुंबई होते हुए फ्रैंकफर्ट के लिए अगली उड़ान पर सवार हुई।भारतीय टीम अभ्यास शिविर में भाग लेने के अलावा 31 जुलाई और एक अगस्त को जर्मनी के खिलाफ अभ्यास मैच भी खेलेगी ताकि टीम के संयोजन को बेहतर बनाया जा सके और टीम यूरोपीय परिस्थितियों से सामंजस्य बिठा सके। फिर टीम 2 अगस्त को नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम रवाना होगी।
भारतीय टीम विश्व कप में 16 अगस्त को चीन के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी। फिर वह पूल डी में दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के खिलाफ मैच खेलेगी। सलीमा ने टीम रवाना होने से पहले कहा, चीन के खिलाफ पहला मैच बेहद महत्वपूर्ण होगा। हम सकारात्मक शुरुआत करना चाहते हैं।
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