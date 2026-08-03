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चार साल तक अश्लील वीडियो से ब्लैकमेल का आरोप, विवाहिता ने दर्ज कराया मुकदमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उरई
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आटा थाना क्षेत्र की एक विवाहिता ने गांव के युवक पर दुष्कर्म, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने कहा कि आरोपी ने शादी के बाद भी उसे धमकाया और लगातार शारीरिक शोषण किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

चार साल तक अश्लील वीडियो से ब्लैकमेल का आरोप, विवाहिता ने दर्ज कराया मुकदमा

आटा। संवाददाता आटा थाना क्षेत्र की एक विवाहिता ने गांव के ही युवक पर दुष्कर्म, अश्लील वीडियो बनाकर वर्षों तक ब्लैकमेल करने और शादी के बाद भी धमकाकर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।आटा थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली विवाहिता ने रविवार देर रात थाने में दी गई तहरीर में बताया कि उसकी शादी करीब तीन माह पहले कालपी निवासी युवक से हुई है। आरोप है कि करीब चार वर्ष पहले गांव का ही अरुण कुशवाहा, जिसका उसके घर आना-जाना था, उसे किसी बहाने अपने घर ले गया।

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उस समय घर में कोई अन्य सदस्य मौजूद नहीं था। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया और घटना का अश्लील वीडियो भी बना लिया।पीड़िता के अनुसार जब उसने वीडियो हटाने की बात कही तो आरोपी ने उसे वायरल करने और उसके भाई की हत्या कराने की धमकी दी। डर और बदनामी के भय से वह आरोपी के दबाव में रही। आरोप है कि आरोपी लगातार वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उससे मिलता रहा और कई बार उसका शारीरिक शोषण करता रहा। इस दौरान वह कथित रूप से हर बार उसके वीडियो भी बनाता रहा।विवाहिता ने आरोप लगाया कि शादी के बाद भी आरोपी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसने फिर वीडियो पति को भेजने की धमकी देकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। आरोप है कि आरोपी ने उसकी इंस्टाग्राम आईडी का इस्तेमाल कर उसके पति को आपत्तिजनक वीडियो भेज दिए और लगातार धमकियां देता रहा। इसके बाद पीड़िता ने थाने पहुंचकर कार्रवाई की मांग की। आटा थाना प्रभारी निरीक्षक अभिलाष मिश्रा ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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