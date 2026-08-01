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व्यापार महोत्सव में उत्पादों संग स्टार्टअप का होगा प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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कानपुर में कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने सम्मेलन का आयोजन किया। सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने व्यापारियों से एकजुट होकर समस्याओं का समाधान करने का आग्रह किया। भारतीय व्यापार महोत्सव-2026, जो 12 से 15 अगस्त को नई दिल्ली में होगा, में एमएसएमई, स्टार्टअप और उद्यमियों को एक मंच मिलेगा।

व्यापार महोत्सव में उत्पादों संग स्टार्टअप का होगा प्रदर्शन

कानपुर, प्रमुख संवाददाता कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) की ओर से शनिवार को मर्चेंट चैंबर में सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि दिल्ली चांदनी चौक के सांसद व कैट के राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहाकि समस्याओं के निदान के लिए व्यापारियों को एकजुट होना होगा। 12 से 15 अगस्त तक प्रगति मैदान, नई दिल्ली में होने वाले भारतीय व्यापार महोत्सव -2026 व्यापार, उद्योग, एमएसएमई, स्टार्टअप, महिला एवं युवा उद्यमियों को एक साझा मंच उपलब्ध कराएगा। व्यापारी-उद्यमी उत्पादों, सेवाओं एवं नवाचारों का प्रदर्शन कर सकेंगे। व्यापारियों से आग्रह किया कि वे 2026 तक भारत मंडपम में आयोजित होने वाले इस ऐतिहासिक आयोजन में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें।

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उद्घाटन 12 अगस्त को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह करेंगे। सांसद रमेश अवस्थी ने कहाकि कानपुर, देश की औद्योगिक एवं व्यापारिक शक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र है। विश्वास व्यक्त किया कि कानपुर की सक्रिय भागीदारी इस महोत्सव को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री पंकज अरोड़ा ने कहा कि महोत्सव में व्यापारियों को नए व्यावसायिक अवसर मिलेंगे। अशोक बाजपेई, योगेश गुप्ता, महेश पारसवानी, पवन डूबे, डॉ ओम प्रकाश गुप्ता, श्याम शुक्ला, सुमित अग्रवाल आदि रहे।

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