खेल : रैकेटलॉन विश्व चैंपियनशिप में विक्रमादित्य पर दारोमदार
रैकेटलॉन विश्व चैंपियनशिप में विक्रमादित्य पर दारोमदार नई दिल्ली। विक्रमादित्य चौफला की अगुआई में
रैकेटलॉन विश्व चैंपियनशिप में विक्रमादित्य पर दारोमदार नई दिल्ली। विक्रमादित्य चौफला की अगुआई में भारतीय टीम रॉटरडम में गुरुवार से शुरू हो रही रैकेटलॉन विश्व चैंपियनशिप में लगातार तीसरी बार खिताब जीतने उतरेगी। भारत की छह सदस्यीय टीम में चौफला, प्रशांत सेन, मोनिश मशरूवाला, अक्षय गांधी, राघव जटिया और निधि तिवारी शामिल हैं। रैकेटलॉन भारत खेल संघ ने बुधवार को बताया कि यह टीम चैलेंज कप में भाग लेगी जिसमें भारत ने पिछले साल खिताब जीता था। रैकेटलॉन अनूठा खेल है जो टेबल टेनिस, बैडमिंटन, स्क्वॉश और टेनिस का मिश्रण है और चारों खेलों के कुल स्कोर मिलाकर विजेता का चयन होता है।
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