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टी टेस्टिंग कोर्स शुरू, कुशल चाय विशेषज्ञ तैयार होंगे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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भारतीय चाय बोर्ड ने कुर्सियांग, पश्चिम बंगाल में चाय चखने के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किया। चाय बोर्ड के उपाध्यक्ष सी. मुरुगन ने बताया कि यह पहल चाय की गुणवत्ता सुधारने और उपभोक्ताओं में जागरूकता बढ़ाने में सहायक होगी। कार्यक्रम के तहत 60 और 210 घंटे के पाठ्यक्रम चलाए जाएंगे।

टी टेस्टिंग कोर्स शुरू, कुशल चाय विशेषज्ञ तैयार होंगे

भारतीय चाय बोर्ड ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के कुर्सियांग स्थित अपने अनुसंधान एवं विकास केंद्र में चाय चखने (टी टेस्टिंग) के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किए। चाय बोर्ड के उपाध्यक्ष सी. मुरुगन ने कहा कि इस पहल से ऐसे प्रशिक्षित विशेषज्ञ तैयार होंगे, जो चाय की गुणवत्ता बेहतर बनाने, वैज्ञानिक तरीके से उसके स्वाद और गुणवत्ता का आकलन करने, गुणवत्ता जांच प्रणाली को मजबूत करने और उपभोक्ताओं के बीच चाय के प्रति जागरूकता बढ़ाने में मदद करेंगे।इस कार्यक्रम के तहत 60 घंटे और 210 घंटे के दो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किए गए। पहले बैच में चाय की पहचान और सराहना, पेशेवर तरीके से चाय चखने की तकनीक, अलग-अलग चाय का मिश्रण और चाय उद्योग में उभर रही नई तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

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