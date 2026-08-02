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रेणुकूट के रवि ने अंतरराष्ट्रीय ताईक्वानडो में जीता कांस्य पदक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
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रेणुकूट के रवि ने अंतरराष्ट्रीय ताईक्वानडो में जीता कांस्य पदकनाम रोशन किया है। थाईलैंड के पटाया शहर में आयोजित 9वीं हीरोज़ ताईक्वानडो इंटरनेशनल चैंप

रेणुकूट के रवि ने अंतरराष्ट्रीय ताईक्वानडो में जीता कांस्य पदक

रेणुकूट, हिन्दुस्तान संवाद। जनपद के रेणुकूट निवासी एवं हिण्डालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कर्मचारी रवि सिंह ने अंतरराष्ट्रीय ताईक्वानडो प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर देश, प्रदेश और जिले का नाम रोशन किया है।

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प्रतियोगिता का आयोजन

थाईलैंड के पटाया शहर में आयोजित 9वीं हीरोज़ ताईक्वानडो इंटरनेशनल चैंपियनशिप में उन्होंने पुरुष वर्ग के अंडर-58 किलोग्राम भार वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए कांस्य पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में दुनिया के 32 देशों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। स्वर्गीय महामाया प्रसाद सिंह के पुत्र रवि सिंह हिण्डालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रेणुकूट के बॉयलर को-जनरेशन विभाग में कार्यरत हैं। 31 जुलाई से दो अगस्त तक आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में उन्होंने कठिन मुकाबलों के बाद कांस्य पदक अपने नाम कर भारत का तिरंगा अंतरराष्ट्रीय मंच पर लहराया। रवि सिंह ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता, टीम कोच हरप्रीत सिंह, राकेश कुमार और रंजीत सूरज को दिया। उन्होंने हिण्डालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड के यूनिट प्रमुख समीर नायक, क्लस्टर एचआर हेड जसबीर सिंह, एचआर हेड अजय सिन्हा, बॉयलर को-जनरेशन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों तथा अपने सहकर्मियों के सहयोग और प्रोत्साहन के लिए भी आभार व्यक्त किया। उनका कहना है कि सभी के विश्वास और मार्गदर्शन ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रवि सिंह की इस उपलब्धि पर रेणुकूट सहित पूरे सोनभद्र में खुशी का माहौल है। परिवार, हिण्डालको प्रबंधन, खेल प्रेमियों, सामाजिक संगठनों और विभिन्न गणमान्य लोगों ने उन्हें बधाई देते हुए भविष्य में भी देश के लिए स्वर्णिम सफलता हासिल करने की शुभकामनाएं दी हैं। उनकी इस उपलब्धि ने एक बार फिर साबित किया है कि छोटे शहरों की प्रतिभाएं भी मेहनत और लगन के दम पर विश्व मंच पर भारत का गौरव बढ़ा सकती हैं.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

रवि सिंह ने किस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता?
रवि सिंह ने 9वीं हीरोज़ ताईक्वानडो इंटरनेशनल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता।
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