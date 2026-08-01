विजेता हॉकी टीम के राहुल का स्वागतविजेता हॉकी टीम के राहुल का स्वागत
वाराणसी के राहुल यादव ने ओमान के मस्कट में हुई यूथ हॉकी फाइव ए साइड एशियन चैंपियनशिप में भारत की सब जूनियर पुरुष टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टीम ने फाइनल में पाकिस्तान को 3-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी ने उन्हें सम्मानित किया।
वाराणसी। ओमान के मस्कट में जुलाई में आयोजित यूथ हॉकी फाइव ए साइड एशियन चैंपियनशिप में भारतीय सब जूनियर पुरुष टीम ने फाइनल में 3 -1 से पाकिस्तान को हरा के गोल्ड मेडल जीता। इस टीम में बनारस के सीर गोवर्धन के राहुल यादव भी शामिल थे। सिगरा स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शुक्रवार को क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी नवीन कुमार सिंह ने राहुल यादव को सम्मानित किया।
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