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शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन तेजी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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वैश्विक बाजारों की मजबूती और विदेशियों की खरीदारी के चलते भारतीय शेयर बाजार में तेजी आई है। सेंसेक्स में 166 अंक की बढ़त हुई और निफ्टी में 66 अंक का उछाल आया। बजाज फाइनेंस के लाभ में वृद्धि ने बाजार को समर्थन दिया। वहीं, मारुति का लाभ पहली तिमाही में 9.11 प्रतिशत घटा।

शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन तेजी

मुंबई, एजेंसी। वैश्विक बाजारों में मजबूती, विदेशी निवेशकों की खरीदारी और बजाज फाइनेंस में तेज उछाल की वजह से घरेलू शेयर बाजारों के प्रमुख सूचकांक तीन सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंच गए। सेंसेक्स में 166 अंक की बढ़त रही जबकि निफ्टी 66 अंक चढ़ गया। विश्लेषकों के मुताबिक, कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आने से भी निवेशक धारणा को समर्थन मिला। सेंसेक्स लगातार तीसरे सत्र में तेजी का सिलसिला जारी रखते हुए 166.49 अंक चढ़कर 78,094.64 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 344.1 अंक बढ़कर 78,272.25 अंक तक पहुंच गया था। वहीं, निफ्टी 66.45 अंक बढ़कर 24,383.60 अंक पर बंद हुआ। इस तरह दोनों प्रमुख सूचकांक तीन सप्ताह से अधिक समय के उच्च स्तर पर रहे। साप्ताहिक स्तर पर सेंसेक्स ने कुल 2,034.87 अंक यानी 2.67 प्रतिशत की छलांग लगाई जबकि एनएसई निफ्टी में 616.15 अंक यानी 2.59 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई।

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बजाज फाइनेंस का प्रदर्शन

सेंसेक्स के समूह में शामिल कंपनियों में बजाज फाइनेंस का शेयर 8.11 प्रतिशत उछलकर बंद हुआ। कंपनी का जून तिमाही में शुद्ध लाभ 28 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 6,081 करोड़ रुपये रहा है।

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अन्य कंपनियों का प्रदर्शन

इसके अलावा बजाज फिनसर्व, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अदाणी पोर्ट्स, टाटा स्टील, रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और टाइटन के शेयरों में भी तेजी का रुख रहा। दूसरी तरफ, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस, आईटीसी और इंटरग्लोब एविएशन के शेयर गिरावट के साथ बंद हुए।

बाजार की मौजूदा स्थिति

जानकारों ने कहा, ऊंचे स्तरों पर मुनाफावसूली होने के बावजूद बाजार में सकारात्मक रुख जारी रहा। हालांकि ऊंची प्रतिफल दरों तथा संभावित ब्याज दर वृद्धि को लेकर सतर्कता बनी रही। तेजी का जारी रहना इस पर निर्भर करेगा कि कंपनियों के तिमाही नतीजे कैसे रहते हैं।

मारुति की वित्तीय स्थिति

मारुति का शुद्ध लाभ पहली तिमाही में 9.11 प्रतिशत घटा

मारुuti सुजुकी इंडिया का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही अप्रैल-जून में 9.11 प्रतिशत घटकर 3,446.9 करोड़ रुपये रहा। कच्चे माल की लागत समेत कुल खर्च बढ़ने से कंपनी के मुनाफे पर दबाव पड़ा। मारुति सुजुकी इंडिया ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 की जून तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ 3,792.4 करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 2026-27 की जून तिमाही में परिचालन आय 35.9 प्रतिशत बढ़कर 52,469.8 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 38,605.2 करोड़ रुपये थी।

सामान्य प्रश्न

बजाज फाइनेंस का शुद्ध लाभ कितना बढ़ा है?
बजाज फाइनेंस का शुद्ध लाभ 28 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 6,081 करोड़ रुपये रहा है।
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