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अंतरिक्ष क्षेत्र में 61.8 करोड़ डालर का निवेश आया: जितेंद्र सिंह

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह के अनुसार, भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी प्रतिभागिता के बाद 61.85 करोड़ डॉलर का निवेश आया है। 2026 में 18.7 करोड़ डॉलर का निजी निवेश देखा गया है और 105 एनजीई को अनुमति पत्र प्रदान किए गए हैं, जो अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार दर्शाता है।

अंतरिक्ष क्षेत्र में 61.8 करोड़ डालर का निवेश आया: जितेंद्र सिंह

विज्ञान एवं प्रौद्यौगिकी तथा अंतरिक्ष विभाग के मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी क्षेत्र को खोले जाने के बाद अब तक 61.85 करोड़ डॉलर का निवेश आया है। इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी बढ़ रही है। राज्यसभा में गुरुवार को एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने यह बात कही। उन्होंने कहा कि अकेले 2026 के दौरान 18.7 करोड़ डॉलर का निजी निवेश दर्ज किया गया है, जबकि 14 जुलाई, 2026 तक गैर-सरकारी संस्थाओं (एनजीई) को 105 अनुमति पत्र प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में निजी वित्तपोषण में लगभग छह गुना वृद्धि हुई है, जो 2021-22 में 10.05 करोड़ डॉलर से बढ़कर 2023-24 में 34.85 करोड़ डॉलर हो गया और 31 मार्च, 2026 तक 61.85 डॉलर तक पहुंच गया, जो भारत के तेजी से विकसित हो रहे अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में घरेलू और वैश्विक निवेशकों के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।

सिंह ने सदन को सूचित किया कि निजी अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए प्रत्येक आवेदन का मूल्यांकन इन-स्पेस के मानदंडों, दिशा-निर्देशों और प्रक्रियाओं (एनजीपी) के तहत रणनीतिक, सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, जिसके बाद ही अनुमति प्रदान की जाती है।

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