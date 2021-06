नाइजीरिया में ट्विटर बैन, मौके का फायदा उठाने की तैयारी में भारतीय KOO

नाइजीरिया ने ट्विटर को अनिश्चित काल के लिए बैन कर दिया है तो भारतीय सोशल मीडिया कंपनी Koo मौके का फायदा उठाने में जुट गई है। कू के सह-संस्थापक अपरामेया राधाकृष्णा ने शनिवार को ट्विटर पर कहा कि उनका प्लैटफॉर्म नाइजीरिया में उपलब्ध है और वहां की स्थानीय भाषा में भी सेवा देने पर विचार कर रही है। बेंगलुरु आधारित कंपनी की माइक्रोब्लॉगिंग साइट को भारत में भी ट्विटर के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है।

राधाकृष्णा ने ट्वीट किया, ''@kooindia नाइजीरिया में भी उपलब्ध है। हम वहां स्थानीय भाषा को भी लागू करने पर विचार कर रहे हैं। क्या कहेंगे?'' नाइजीरिया के राष्ट्रपति मुहम्मदू बुहारी का ट्वीट हटाए जाने के बाद अफ्रीकी देश ने ट्विटर पर अनिश्चितकाल के लिए बैन लगा दिया। इस पोस्ट में उन्होंने क्षेत्रीय अलगाववादियों को चेतावनी दी थी।

@kooindia is available in Nigeria. We're thinking of enabling the local languages there too. What say? pic.twitter.com/NUia1h0xUi