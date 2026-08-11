वैज्ञानिकों को मिली उत्तरी बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम ऊंचाई पर ओजोन की परत

भारतीय वैज्ञानिकों ने उत्तर बंगाल की खाड़ी में 21 किलोमीटर की ऊंचाई पर असामान्य ओजोन परत की खोज की। यह ओजोन हवा में घुलकर निर्मित हुई। इस खोज में कई प्रयोगशालाओं के वैज्ञानिक शामिल थे और इसे समझने के लिए विभिन्न उपकरणों और रडार का प्रयोग किया गया। इस परत की मात्रा सामान्य से अधिक थी।

ओजोन परत वायुमंडल में आमतौर पर 25 किमी की ऊंचाई पर होती है, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने असामान्य रूप से उत्तरी बंगाल की खाड़ी के ऊपर अपेक्षाकृत कम ऊंचाई करीब 21 किलोमीटर पर ओजोन परत देखी। इसकी गहन पडताल में वैज्ञानिकों ने पाया कि ओजोन हवा में घुलकर वहां तक पहुंची थी और वायुमंडलीय क्रिया से यह परत निर्मित हुई। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने इस शोध के बारे में जानकारी दी। इस शोध में नैनीताल स्थित आर्यभट्ट खगोलीय अनुसंधान संस्थान (एआरआईएस) समेत कई प्रयोगशालाओं के वैज्ञानिक शामिल रहे।

अनुसंधान विधियाँ आर्यभट्ट संस्थान ने वायुमंडलीय रडार, मौसम गुब्बारों, उपग्रहों और एडवांस वायुमंडलीय मॉडलों के देशव्यापी नेटवर्क से मिलने वाले आंकड़ों का इस्तेमाल कर एक प्रयोग किया। इससे यह पता लगाया जा सके कि ओजोन परत पृथ्वी के धरातल से ऊपर कितनी ऊंचाई पर रहती है। यह अप्रत्याशित खोज शोधकर्ताओं को यह समझने में मदद कर रही है कि वायु धाराएं समताप मंडल के माध्यम से ओजोन का परिवहन किस प्रकार करती हैं।

ओजोन की सुरक्षा बता दें कि ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी (यूवी) विकिरण को अवशोषित करके पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है, यह सामान्यतः लगभग 25-30 किलोमीटर की ऊंचाई पर अपनी अधिकतम सांद्रता तक पहुंचती है। शोधकर्ताओं ने यह समझने का प्रयास किया कि वायुमंडलीय परिसंचरण और गतिशील प्रक्रियाएं भारतीय क्षेत्र के ऊपर समताप मंडल में ओजोन के वितरण को किस प्रकार प्रभावित करती हैं। इसके लिए एआरआईएस में स्वदेशी रूप से विकसित 206.5 मेगाहर्ट्ज स्ट्रैटोस्फीयर-ट्रोपोस्फीयर (एसटी) रडार ने हरिणघाटा, गण्डकी और कोच्चि स्थित इसी तरह के रडारों के साथ डेटा इकट्ठा किया।

ओजोन की मोटी परत शोधकर्ताओं ने वायुमंडलीय स्थितियों और ओजोन स्तरों को मापने वाले उपकरणों वाले मौसम गुब्बारे भी छोड़े। देश के विभिन्न हिस्सों से एक साथ डेटा एकत्र कर वैज्ञानिकों ने पूरे भारत में हवा के पैटर्न और ऊर्ध्वाधर वायु गति की तुलना की, जिससे उन्हें असामान्य ओजोन घटना और इसके कारण बनने वाली वायुमंडलीय स्थितियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली। इस दौरान वैज्ञानिकों ने उत्तरी बंगाल की खाड़ी से लगभग 21-23 किलोमीटर ऊपर ओजोन की एक असामान्य रूप से मोटी परत की खोज की। इस परत में ओजोन की मात्रा पूर्वी भारत में सामान्य रूप से देखी जाने वाली मात्रा से कहीं अधिक थी और यह परत एक दिन से अधिक समय तक बनी रही।

निगरानी और प्रक्रियाऐं इस रहस्य को सुलझाने के लिए, वैज्ञानिकों ने ओजोन और मौसम की निगरानी करने वाले गुब्बारों से मिलने वाले मापों को देशव्यापी रडार नेटवर्क, ऑरा एमएलएस और इनसैट-3डीआर उपग्रहों से प्राप्त प्रेक्षणों और एडवांस वायुमंडलीय मॉडल के साथ संयोजित किया। इस व्यापक दृष्टिकोण ने उन्हें उन प्रक्रियाओं की पहचान करने में मदद की, जिनके कारण इस असामान्य ओजोन परत का निर्माण हुआ। दिन और रात दोनों समय ओजोन परत में बढ़ोतरी देखी गई, जिससे पता चलता है कि सूर्य के प्रकाश से प्रेरित प्रकाश रासायनिक प्रक्रियाएं इसका प्राथमिक कारण होने की संभावना नहीं है। कई उपकरणों से मिले साक्ष्यों को जोड़कर शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि असामान्य बढ़ोतरी मुख्य रूप से ओजोन युक्त हवा के परिवहन से जुड़ी थी, जिसके बाद वायुमंडलीय गति और वायु द्रव्यमान के कंप्रेशन का असर था।