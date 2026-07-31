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अंटार्कटिका में शोध कर शिवम सुंदरम ने बढ़ाया देश का मान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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धनबाद के रंजीत सिंह के दामाद, युवा वैज्ञानिक शिवम सुंदरम ने अंटार्कटिका में किए गए शोध से भारत का गौरव बढ़ाया है। उनके नेतृत्व में हुआ शोध एनसीपीओआर, गोवा द्वारा अंतरराष्ट्रीय जर्नल एनवायरनमेंटल पॉल्यूशन में प्रकाशित हुआ है। इस अध्ययन में दक्षिण अमेरिकी औद्योगिक क्षेत्रों से शीशा प्रदूषण का अंटार्कटिका तक पहुंचने का खुलासा हुआ।

अंटार्कटिका में शोध कर शिवम सुंदरम ने बढ़ाया देश का मान

धनबाद। रघुवर नगर निवासी एवं बीसीसीएल कर्मी रंजीत सिंह के दामाद तथा युवा वैज्ञानिक शिवम सुंदरम ने अंटार्कटिका में किए गए शोध से देश का गौरव बढ़ाया है। राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र (एनसीपीओआर), गोवा में कार्यरत शिवम के नेतृत्व में हुए शोध को प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय जर्नल एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में प्रकाशित किया गया है। अध्ययन में खुलासा हुआ है कि दक्षिण अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाला शीशा प्रदूषण हजारों किलोमीटर दूर अंटार्कटिका की बर्फ तक पहुंच रहा है। इस उपलब्धि पर रघुवर नगर विकास समिति ने शिवम को बधाई देते हुए कहा कि उनकी सफलता धनबाद समेत देश के युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है।

समिति ने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

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