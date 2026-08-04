रुपया नौ पैसे बढ़कर 95.28 प्रति डॉलर पर
पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव कम होने के संकेतों से भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95.28 पर बंद हुआ, जो पिछले दिन से नौ पैसे की वृद्धि है। हालाँकि, वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और डॉलर की मजबूती से रुपया सीमित लाभ में रहा।
नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में मंगलवार को भू-राजनीतिक तनाव कम होने के संकेतों के बीच विदेशी पूंजी का प्रवाह बढ़ने से अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया नौ पैसे मजबूत होकर 95.28 पर बंद हुआ। विदेशी मुद्रा कारोबारियों का कहना है कि हालांकि, वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर के मजबूत होने से रुपये का लाभ सीमित रहा। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 95.35 प्रति डॉलर पर खुला। यह 95.25 से 95.42 के दायरे में कारोबार करता रहा। अंत में यह 95.28 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जो पिछले बंद भाव से नौ पैसे की तेजी है।
रुपया सोमवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95.37 पर बंद हुआ था।
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