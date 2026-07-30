रेडक्रॉस के सदस्यों ने जताया शोक
भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी के आजीवन सदस्य वरिष्ठ पत्रकार महेश मिश्रा की माताजी चंद्रावती देवी का आकस्मिक निधन हुआ। इस पर रेडक्रॉस के सदस्यों ने शोक संदेश पत्र दिया। सचिव महेंद्र घोष ने कहा कि इस कठिन समय में रेडक्रॉस परिवार उनके साथ है। इस अवसर पर अन्य समिति सदस्य भी मौजूद रहे।
मधुपुर प्रतिनिधि भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी अनुमंडल शाखा के आजीवन सदस्य वरिष्ठ पत्रकार महेश मिश्रा की माताजी चंद्रावती देवी के आकस्मिक निधन पर रेडक्रॉस सदस्य मर्माहत हैं। उसी को लेकर गुरुवार को को भेड़वा रोड स्थित उनके आवसीय परिसर में संस्था सदस्यों द्वारा महेश मिश्रा को शोक संदेश पत्र सौपा। मौके पर संस्था सचिव महेंद्र घोष ने कहा कि इस दु:ख की घड़ी में रेडक्रॉस परिवार उनके साथ खड़ा है। इस अवसर पर संस्था के उपाध्यक्ष हेमंत नारायण सिंह, कोषाध्यक्ष रंजन कुमार, दीपक मिश्रा आलोक कुमार, सुचेता घोष, बिनोद प्रसाद सहित अन्य सदस्य मौजूद थे।
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