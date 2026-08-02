बायोमेट्रिक व्यवस्था से अल्ट्रासाउंड केंद्रों में बढ़ेगी पारदर्शिता
शाहजहांपुर में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की बैठक में जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर चिकित्सकों की बायोमेट्रिक उपस्थिति व्यवस्था लागू करने की पहल की। इससे केवल अधिकृत चिकित्सकों द्वारा अल्ट्रासाउंड की पुष्टि होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। यह मॉडल अन्य जिलों में लागू करने का प्रस्ताव भेजा जाएगा।
शाहजहांपुर। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की बैठक में जिलाधिकारी एवं सोसाइटी के अध्यक्ष धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर पंजीकृत चिकित्सकों की बायोमेट्रिक उपस्थिति व्यवस्था लागू करने की पहल का स्वागत किया गया। सचिव डॉ. विजय जौहरी ने कहा कि इससे केवल अधिकृत चिकित्सकों द्वारा ही अल्ट्रासाउंड किए जाने की पुष्टि होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। इस मॉडल को अन्य जिलों में लागू कराने के लिए राष्ट्रीय एवं प्रदेश पदाधिकारियों को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया। बैठक में डॉ. एस.पी. कौशल, डॉ. हेमेंद्र वर्मा, डॉ. आरपी सक्सेना, डॉ. सुमन अग्रवाल, डॉ. पल्लवी सक्सेना, डॉ. रजत सक्सेना, डॉ. अभिनव सक्सेना, डॉ. अतुल जोहरी, डॉ. रवि सक्सेना, डॉ. राजीव वर्मा, डॉ. मुजीब और डॉ. राजेंद्र कुशवाहा मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें