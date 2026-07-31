श्रावणी मेला के दौरान दानापुर मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर ट्रेनों का अस्थायी ठहराव, यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत

श्रावणी मेला के दौरान दानापुर मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर ट्रेनों का अस्थायी ठहराव, यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत
जमालपुर। रेलवे ने 2026 के विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए कई प्रमुख ट्रेनों का अस्थायी ठहराव देने का निर्णय लिया है। यह व्यवस्था 28 अगस्त 2026 तक प्रभावी रहेगी। इसके तहत विभिन्न स्टेशनों पर ट्रेनें अतिरिक्त रूप से दो-दो मिनट रुका करेंगी।
जमालपुर, निज प्रतिनिधि।विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला-2026 के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए रेलवे ने दानापुर मंडल के विभिन्न स्टेशनों एवं हॉल्टों पर कई महत्वपूर्ण ट्रेनों का दो-दो मिनट का अस्थायी ठहराव देने का निर्णय लिया है। यह व्यवस्था गुरुवार से आगामी 28 अगस्त 2026 तक प्रभावी रहेगी। इसकी जानकारी पूर्व रेलवे मालदा मंडल के डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता ने दी। उन्होंने बताया कि श्रावणी मेला के दौरान सुल्तानगंज और बाबा बैद्यनाथ धाम जाने वाले लाखों श्रद्धालुओं की अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है, ताकि यात्रियों को यात्रा में अधिक सुविधा मिल सके और भीड़ प्रबंधन भी बेहतर ढंग से किया जा सके।
इन ट्रेनों का अतिरिक्त दो मिनट का होगा ठहराव13401/13402 दानापुर भागलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस का अस्थायी ठहराव खुसरूपुर एवं हरदास बीघा स्टेशन पर होगा। 13331/13332 धनबाद पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस को फतुहा एवं अथमलगोला, जबकि 18183/18184 टाटानगर बक्सर एक्सप्रेस को अथमलगोला एवं करौटा स्टेशन पर दो मिनट का ठहराव दिया जाएगा। इसी प्रकार 13287/13288 दुर्ग आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस, 13419/13420 भागलपुर मुजफ्फरपुर जनसेवा एक्सप्रेस, 13235/13236 साहिबगंज दानापुर एक्सप्रेस, 03235/03236 साहिबगंज दानापुर स्पेशल तथा 13019/13020 हावड़ा काठगोदाम बाघ एक्सप्रेस का अस्थायी ठहराव मनकठा स्टेशन पर रहेगा। इसके अलावा 63231 पटना पं. दीनदयाल उपाध्याय मेमू, 63232 बक्सर पटना मेमू तथा 63223/63224 पटना आरा पटना मेमू ट्रेनों का ठहराव गांधी हॉल्ट पर दिया गया है।
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