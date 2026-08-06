आरएसी टिकट पर भी मिलेगा बेडरोल
भारतीय रेलवे अब एसी श्रेणी के आरएसी यात्रियों को बेडरोल चादर, कंबल और तकिया प्रदान करेगा। मंगलवार को यह आदेश फिर से जारी किया गया, जो यात्रियों द्वारा लगातार की जा रही शिकायतों के बाद लिया गया। 2017 और 2023 में सभी जोन को यह निर्देश दिए गए थे, परंतु इसका पूरी तरह से पालन नहीं हो रहा था।
रेलवे एसी श्रेणी के आरएसी यात्रियों को भी बेडरोल चादर, कंबल व तकिया देगा, जिससे कि वे आसानी से यात्रा कर सकें। मंगलवार को एक बार फिर यह आदेश हुआ है, क्योंकि आरएसी यात्रियों से लगातार शिकायत मिल रही थी कि बेडरोल में चादर, कंबल व तकिया नहीं दिया जाता है। मालूम हो कि रेलवे बोर्ड से 2017 और 2023 में भी सभी जोन को यह सुझाव दिया गया था, पर शत प्रतिशत लागू नहीं होने से यात्रियों को दिक्कत हो रही थी।
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