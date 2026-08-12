मेरठ : सुल्तानपुर से वाया मेरठ सिटी कालका तक चलेगी सुपरफास्ट ट्रेन
रेलवे सुल्तानपुर से मेरठ सिटी होते हुए कालका के लिए सुपरफास्ट एक्सप्रेस जल्द शुरू करने जा रहा है। यह ट्रेन हर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को सुबह 11:30 बजे सुल्तानपुर से चलेगी और रात 11 बजे मेरठ सिटी पहुंचेगी। इसके बाद अगले दिन सुबह 4:20 बजे कालका पहुंचेगी।
मेरठ। रेलवे जल्द ही सुल्तानपुर से वाया मेरठ सिटी कालका के लिए सुपरफास्ट एक्सप्रेस चालू करने जा रहा है। यह ट्रेन सप्ताह में तीन दिन चलेगी। ट्रेन संख्या 22260 सुल्तानपुर-कालका सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को सुल्तानपुर से रवाना होगी। ट्रेन सुबह 11:30 बजे सुल्तानपुर से चलेगी और कानपुर, हाथरस आदि होते हुए मेरठ सिटी स्टेशन पर रात 11 बजे पहुंचेगी और अगले दिन सुबह 4:20 बजे कालका पहुंचेगी। कालका से बुधवार शुक्रवार और रविवार को ट्रेन संख्या 22259 चलेगी। कालका से यह ट्रेन सुबह 11:30 बजे रवाना होगी और मेरठ सिटी में शाम 4:35 बजे पहुंचेगी। ट्रेन का ठहराव मुसाफिरखाना, महाराजा बिजली पासी, हैदरगढ़, रहमतनगर, लखनऊ चारबाग, उन्नाव, कानपुर सेंट्रल, हाथरस जंक्शन, बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ सिटी, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, अंबाला कैंट और चंडीगढ़ शामिल हैं।
रेलवे अधिकारियों ने बताया कि इस ट्रेन को रेलवे बोर्ड की मंजूरी मिल चुकी है। जल्द ही इसके संचालन की तिथि निर्धारित हो जाएगी।
लेखक के बारे मेंRakesh Priyadarshi
शॉर्ट बायो :
राकेश प्रियदर्शी पिछले 25 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान में सेना और कैंट बोर्ड बीट को देख रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
राकेश प्रियदर्शी मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 25 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में पश्चिम उत्तर प्रदेश, मेरठ में सेना और कैंट बोर्ड टीम की लीड करते हैं। 2008 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल एवं प्रिंट मीडिया में कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
कॅरियर का सफर
राकेश प्रियदर्शी ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2000 में हिन्दुस्तान जैसे प्रमुख अखबार से की जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2007 से 2008 तक दैनिक जागरण में डिजिटल के साथ काम किया। 2008 से हिन्दुस्तान में शुरुआत की। यहां उन्होंने सेना, कैंट बोर्ड की खबरों की विशेष कवरेज की।
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बीए (आनर्स) और मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा होने के साथ पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। लगातार सेना, कैंट बोर्ड और राजनीति, प्रशासनिक खबरों को कवर कर रहे हैं। राजनीति, प्रशासन, सेना और कैंट बोर्ड बीट पर अच्छी पकड़ है।
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विशेषज्ञता
मेरठ समेत वेस्ट यूपी की राजनीति पर अच्छी समझ
प्रशासनिक गतिविधियों पर अच्छी पकड़
सेना और कैंट बोर्ड की गतिविधियों की एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग।