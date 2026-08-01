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लखीसराय: लखीसराय स्टेशन पर बनेगा आधुनिक स्काईवॉक, रेलवे ने जारी किया टेंडर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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लखीसराय से मनीष की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए लखीसराय सहित कई प्रमुख स्टेशनों पर नए डिजाइन के स्काईवॉक का निर्माण करने का निर्णय लिया है। टेंडर जारी कर दिए गए हैं, जिससे यात्रियों को सुविधाजनक और सुरक्षित आवाजाही मिलेगी।

लखीसराय: लखीसराय स्टेशन पर बनेगा आधुनिक स्काईवॉक, रेलवे ने जारी किया टेंडर

लखीसराय से मनीष की रिपोर्ट यात्रियों की सुविधा और रेलवे स्टेशनों पर बेहतर आवागमन व्यवस्था के लिए भारतीय रेलवे ने लखीसराय स्टेशन समेत कई प्रमुख स्टेशनों पर नए डिजाइन के स्काईवॉक (फुटओवर ब्रिज) के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं।नई योजना के तहत लखीसराय के अलावा राजगीर, बिहारशरीफ, जहानाबाद, तारेगना, फतुहा, बख्तियारपुर, जमुई, बाढ़, बिहिया, रघुनाथपुर, चौसा, डुमरांव और दिलदारनगर स्टेशनों पर आधुनिक डिजाइन के अनुरूप नए स्काईवॉक का निर्माण किया जाएगा। इन फुटओवर ब्रिजों के बनने से यात्रियों को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक सुरक्षित और सुगम आवाजाही की सुविधा मिलेगी।

इसके अलावा पटना जंक्शन पर दिल्ली और हावड़ा छोर को जोड़ने के लिए 12 मीटर चौड़ा नया फुटओवर ब्रिज भी बनाया जाएगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। इस परियोजना के पूरा होने से यात्रियों की भीड़ का बेहतर प्रबंधन होगा, प्लेटफॉर्मों के बीच आवागमन आसान होगा और रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा एवं यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार आने की उम्मीद है।

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