आरएसी यात्रियों को बेडरोल किट देने का निर्देश
रेल मंत्रालय ने आरएसी श्रेणी में यात्रा कर रहे यात्रियों को लिनेन और कंबल उपलब्ध कराने के निर्देश फिर से दोहराए हैं। रेलवे जोनों से मिली शिकायतों के बाद मंत्रालय ने सभी जोनों को कड़ाई से आदेश पालन करने के निर्देश दिए हैं, ताकि आरएसी यात्रियों को पूरी बेडरोल किट मिले।
रेल मंत्रालय ने आरएसी श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों को लिनेन और कंबल उपलब्ध कराने संबंधी अपने निर्देशों को एक बार फिर दोहराया है। देशभर के लगभग सभी रेलवे जोनों से लगातार मिल रही शिकायतों के बाद उठाया है। मंत्रालय ने स्पष्ट कहा है कि शिकायतों को देखते हुए सभी जोन को निर्देश दिया गया है कि रेलवे बोर्ड के आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाए ताकि एसी कोच (एसी चेयर कार को छोड़कर) में यात्रा करने वाले हर आरएसी यात्री को अन्य यात्रियों की तरह पूरी बेडरोल किट मिले। मालूम हो कि आरएसी व्यवस्था के तहत एक ही बर्थ पर दो यात्रियों को यात्रा की अनुमति दी जाती है।
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