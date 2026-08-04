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पीडीडीयू रेल मंडल ने शत प्रतिशत ट्रेनों के परिचालन का बनाया रिकार्ड

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
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पीडीडीयू नगर, संवाददाता। पीडीडीयू रेल मंडल ने शत प्रतिशत ट्रेनों के परिचालन का बनाया रिकार्डपीडीडीयू रेल मंडल ने शत प्रतिशत ट्रेनों के परिचालन का बनाय

पीडीडीयू रेल मंडल ने शत प्रतिशत ट्रेनों के परिचालन का बनाया रिकार्ड

पीडीडीयू नगर, संवाददाता। पूर्व मध्य रेलवे के पीडीडीयू रेल मंडल ने एक बार फिर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए भारतीय रेल में अपना परचम लहराया है। मंडल ने बीते सोमवार को संचालित सभी 150 मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों का 100 प्रतिशत समयपालन सुनिश्चित किया। इसी के साथ डीडीयू मंडल ने भारतीय रेल के सभी मंडलों की मेल/एक्सप्रेस समयपालन रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मंडल रेल प्रबंधक उदय सिंह ने बताया कि पिछले 10 दिनों में तीसरा अवसर है जब पीडीडीयू मंडल ने मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में शत-प्रतिशत समयपालन का रिकॉर्ड बनाया है। इससे पूर्व 26 जुलाई एवं 01 अगस्त, 2026 को भी मंडल यह उपलब्धि हासिल कर चुका है।

03 अगस्त का परिचालन आंकड़ा मंडल में कुल 665 ट्रेनों का सफल संचालन किया गया, जिसमें 150 मेल/एक्सप्रेस, 93 यात्री और 422 मालगाड़ियां शामिल थीं। समय से चलने वाली मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में 11 राजधानी एक्सप्रेस, 02 गरीब रथ, 02 दुरंतो, 12 वंदे भारत एक्सप्रेस और 04 अमृत भारत एक्सप्रेस भी शामिल रहीं। वही इस उपलब्धि पर परिचालन, इंजीनियरिंग, सिग्नल, विद्युत, यांत्रिक, वाणिज्य, सुरक्षा सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई दी गई। कहा कि मंडल यात्रियों को सुरक्षित, समयबद्ध एवं विश्वसनीय रेल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है और आगे भी इसी उत्कृष्टता के साथ कार्य करता रहेगा।

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