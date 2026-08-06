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अब आरएसी टिकट यात्रियों को भी मिलेगा पूरा बेडरोल किट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चक्रधरपुर
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चक्रधरपुर, रेलवे बोर्ड के नए आदेश के अनुसार, आरएसी टिकिट धारकों को कंफर्म टिकिट धारकों के समान पूरा बेडरोल (चादर, कंबल, तकिया, तौलिया) दिया जाएगा। यह नियम 2023 में शुरू हुआ था, और इसका सख्ती से पालन करने का आदेश सभी जोनल रेलवे महाप्रबंधकों को दिया गया है।

अब आरएसी टिकट यात्रियों को भी मिलेगा पूरा बेडरोल किट

चक्रधरपुर, संवाददाता। रेलवे बोर्ड के नए आदेश के अनुसार अब प्रत्येक आरएसी टिकट यात्रियों को भी कंर्फम टिकट वाले यात्रियों की तरह अलग से पूरा बेडरोल किट (चादर, कंबल, तकिया और तौलिया) दिया जाएगा। रेलवे ने एससी चेयर कार को छोड़कर आरएसी टिकट धारक यात्रियों को बेडरोल इत्यादि की सुविधा मुहैया कराने का आदेश जारी किया है। भले ही आरएसी टिकट पर यात्रियों को साइड लोअर की आधी सीट साझा करनी पड़ती है, लेकिन वे पूरा किराया चुकाते हैं। इसलिए उन्हें भी बेडरोल दिया जाना चाहिए। आदेश के अनुसार प्रत्येक आरएसी पैंसेंजर को अलग से कंबल, दो चादर और एक तकिया व तौलिया दिया जाना अनिवार्य है।

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बताया जाता है कि इस नियम की शुरुआत 2023 में की गई थी लेकिन आन-बोर्ड स्टाफ द्वारा आएएसी यात्रियों को पूरा बेडरोल देने से मना करने की कई शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इसके मद्देनदर रेलवे ने दक्षिण पूर्व रेलवे समेत सभी जोनल रेलवे महाप्रबंधकों को पत्र प्रेषित कर इस आदेश को तत्काल प्रभाव से सख्ती से लागू करने का आदेश जारी किया है। बेडरोल न मिलने पर ट्रेन मे मौजूद टीटीई के संपर्क करने या 139 पर शिकायत दर्ज करने की बात कही गई है।

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