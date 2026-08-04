भीड़ नियंत्रित करने के लिए प्रत्येक सप्ताह रेलवे में बनेगी योजना

रेलवे द्वारा भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हर सप्ताह योजना बनाई जाएगी। सभी डिवीजनों को परीक्षा, मेला और त्योहारों की सूचना तीन सप्ताह पहले रेलवे बोर्ड को देनी होगी। नई व्यवस्था में सभी डिवीजनों को रिपोर्ट ऑनलाइन भेजनी होगी और विशेष रेलगाड़ियों की जानकारी समय पर उपलब्ध कराई जाएगी।

नई दिल्ली प्रमुख संवाददाता रेलगाड़ियों एवं स्टेशनों पर होने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे प्रत्येक सप्ताह योजना बनाएगा। इसके लिए देश के सभी डिवीजनों को उनके क्षेत्र में होने वाली परीक्षा, मेला एवं त्योहारों की जानकारी रेलवे बोर्ड को बतानी होगी। यह सूचना कम से कम तीन सप्ताह पहले देनी होगी ताकि उस क्षेत्र के लिए विशेष रेलगाड़ी एवं रेलगाड़ियों को अतिरिक्त ठहराव देने का निर्णय हो सके। रेलवे बोर्ड की तरफ से इस बाबत सभी डिवीजनों के वाणिज्यिक विभाग, परिचालन विभाग और आरपीएफ को तालमेल से काम करने के निर्देश जारी किए गए हैं。

जानकारी के अनुसार जानकारी के अनुसार देशभर के विभिन्न हिस्सों में परीक्षा एवं मेले को लेकर अक्सर रेलगाड़ियों में भीड़ देखने को मिलती है। इसके साथ ही क्षेत्रिय त्योहारों के दौरान भी वहा के रूटों पर यात्रियों की संख्या में बढ़ी वृद्धि देखने को मिलती है। कई बार इस तरह की जानकारी रेलवे बोर्ड के पास नहीं पहुंचती या देरी से उन्हें बताया जाता है। रेलवे द्वारा इसे ध्यान में रखते हुए तत्काल योजना बनाई जाती है। लेकिन इस व्यवस्था को बेहतर करने के लिए रेलवे बोर्ड ने सभी डिवीजन को उनके क्षेत्र में होने वाली परीक्षा, मेला एवं त्योहार या बड़े आयोजन की जानकारी कम से तीन सप्ताह पहले देने के लिए कहा है।इसके साथ ही प्रत्येक सप्ताह उन्हें रिपोर्ट ऑनलाइन भेजनी होगी ताकि रेलवे बोर्ड को देशभर में होने वाले बड़े आयोजनों की जानकारी रहे।

इस कार्य के लिए इस कार्य के लिए रेलवे के क्रिस विभाग ने एक पोर्टल तैयार किया है। प्रत्येक डिवीजन को भीड़ नियंत्रण से संबंधित जानकारी एवं उसके लिए आवश्यक गाड़ियों एवं कोचों की संख्या को इसके माध्यम से भेजनी होगी। रेलवे बोर्ड द्वारा इस मांग का आंकलन कर उस पर निर्णय लिया जाएगा। रेलवे बोर्ड से मिली सहमति के बाद विशेष गाड़ियों की जानकारी समय रहते लोगों को विभिन्न माध्यम से पहुंचाई जाएगी। भीड़ का आंकलन कर पहले से स्टेशन पर सुरक्षा के बेहतर बंदोबस्त किए जाएंगे। खासतौर से एफओबी पर यात्रियों की आवाजाही को लेकर बेहतर व्यवस्था की जाएगी।