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ट्रेन ड्राइवरों के रनिंग भत्ते पर चल सकती है कैंची

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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-जापान की तर्ज पर ड्राइवरों को भत्ता मिलेगा -रेलवे यूनियन ने जताया विरोध नई

ट्रेन ड्राइवरों के रनिंग भत्ते पर चल सकती है कैंची

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। सेमी हाई स्पीड ट्रेनों के इस नए दौर में भारतीय रेलवे अपने रनिंग स्टाफ कैडर (ट्रेन संचालन से जुड़े कर्मी) के भत्तों को लेकर नई रूपरेखा तैयार कर रहा है। रेलवे बोर्ड, पीएनएम सब-कमेटी और सेफ्टी ऑडिट के मसौदे के अनुसार, रेलवे अब लोको पायलटों के दशकों पुराने किलोमीटर आधारित माइलेज भत्ते को समाप्त कर ‘ड्यूटी-कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स’ (डीसीआई) लागू करने की योजना बना रहा है। जापान में भी ड्राइवरों को माइलेज के बजाय तय सैलरी के साथ हाई-स्पीड मेंटल कंसंट्रेशन भत्ता दिया जाएगा। रेलवे बोर्ड के सूत्रों ने बताया कि अब केवल तय की गई दूरी के आधार पर भत्ता नहीं मिलेगा, बल्कि ट्रेन चलाने के दौरान ड्राइवर के मेंटल स्ट्रेस लेवल और ड्यूटी की जटिलता के आधार पर एक फिक्स ब्रैकेट तय किया जाएगा। रेलवे का तर्क है कि 160 किलोमीटर प्रतिघंटा की गति से चार घंटे में 400 किमी तय करने वाले ड्राइवर को पुरानी दरों से प्रति घंटे का भुगतान असंतुलित रूप से अधिक बैठ रहा है। इस नए फॉर्मूले के लागू होने पर हाई-स्पीड ट्रेनों के रनिंग स्टाफ की सैलरी में 15 से 25 फीसदी तक की सीधी कटौती की आशंका जताई जा रही है।

योजना का हो रहा विरोध

एआईआरएफ के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि तकनीक की नाकामी का ठीकरा ड्राइवरों पर ना फोड़ा जाए। 130-160 की रफ्तार में एक सेकंड की गलती भी जानलेवा हो सकती है। ऐसे में मानसिक तनाव का बहाना बनाकर माइलेज भत्ता काटना कर्मियों के साथ अन्याय है। तनाव बढ़ा है, तो मुआवजा बढ़ना चाहिए, घटना नहीं। यूनियन ने मांग की है कि कर्मियों के खाली पड़े 20,000 से अधिक पदों पर तुरंत स्थायी भर्ती हो। हाई-स्पीड का अलग से ‘स्ट्रेस-रिस्क अलाउंस’ दिया जाए।

दूसरे देश में यह है स्थिति

हाई-स्पीड रेल नेटवर्क चलाने वाले विकसित देशों में रनिंग स्टाफ के भत्तों और वर्क-आवर्स का प्रबंधन बिल्कुल अलग मानकों पर होता है। जापान में लोको पायलटों का वेतन किलोमीटर आधारित भत्तों पर निर्भर नहीं करता। वहां फिक्स बेस सैलरी के साथ हाई-स्पीड मेंटल कंसंट्रेशन अलाउंस दिया जाता है। क्रू का लगातार ड्राइविंग टाइम दो घंटे तक सीमित रहता है, जिसके बाद अनिवार्य ब्रेक दिया जाता है। यूरोपीय संघ में यूरोपीय रेल एजेंसी (ईआरए) के अलग नियम हैं। 200-300 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार पर लोको पायलटों की अधिकतम शिफ्ट आठ घंटे और लगातार ड्राइविंग समय तीन से चार घंटे होता है। वेतन फिक्स ग्रेड-पे पर आधारित होता है और रात में काम करने पर सर्कैडियन-रिदम स्ट्रेस प्रीमियम अलग से जुड़ता है।

सवाल और जवाब

क्या भारतीय रेलवे अपने रनिंग स्टाफ के भत्तों को बदल रहा है?
हाँ, भारतीय रेलवे अपने रनिंग स्टाफ के भत्तों में बदलाव कर 'ड्यूटी-कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स' (डीसीआई) लागू करने जा रहा है।
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