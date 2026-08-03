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छिवकी होकर चलेंगी चार स्पेशल ट्रेनें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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प्रयागराज में रेलवे ने दानापुर समेत चार जगहों के लिए स्पेशल ट्रेन का संचालन किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से दानापुर, मिरज-समस्तीपुर, नागपुर-दानापुर और भुसावल-समस्तीपुर के लिए ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये ट्रेनें अगस्त के पहले सप्ताह में प्रयागराज छिवकी पहुंचेंगी।

छिवकी होकर चलेंगी चार स्पेशल ट्रेनें

प्रयागराज। रेलवे ने दानापुर समेत चार जगहों के लिए स्पेशल ट्रेन का संचालन किया है। गाड़ी संख्या 01081 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस–दानापुर वनवे स्पेशल पांच अगस्त को रवाना होकर छह अगस्त को रात 12:35 बजे प्रयागराज छिवकी पहुंचेगी। वहीं 01481 मिरज–समस्तीपुर वनवे स्पेशल चार अगस्त को चलकर पांच अगस्त को शाम पांच बजे छिवकी पहुंचेगी। इसके अलावा 01281 नागपुर–दानापुर वनवे स्पेशल तीन अगस्त की रात नागपुर से रवाना होकर चार अगस्त को शाम 5:10 बजे प्रयागराज छिवकी पहुंचेगी। वहीं 01183 भुसावल–समस्तीपुर वन-वे स्पेशल पांच अगस्त को भुसावल से चलकर छह अगस्त की सुबह 5:55 बजे छिवकी स्टेशन पहुंचेगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

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