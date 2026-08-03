रांची-सबौर व राउरकेला-रामगढ़ को चलेगी रेलवे भर्ती परीक्षा स्पेशल ट्रेनें
रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा के लिए दक्षिण-पूर्व रेलवे ने अभ्यर्थियों के लिए विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। रांची-सबौर और राउरकेला-रामगढ़ के बीच ये ट्रेनें तीन से 22 अगस्त तक चलेंगी। इससे झारखंड, बिहार और ओडिशा के परीक्षार्थियों को सुविधा मिलेगी।
रांची, वरीय संवाददाता। रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए दक्षिण-पूर्व रेलवे ने बड़ी सुविधा दी है। आम यात्रियों के साथ परीक्षार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए रांची-सबौर और राउरकेला-रामगढ़ कैंट के बीच रेलवे ने दो जोड़ी परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। ये ट्रेनें तीन से 22 अगस्त के बीच अलग-अलग तिथियों पर चलेंगी। इससे झारखंड, बिहार और ओडिशा के परीक्षार्थियों को आवागमन में काफी सहूलियत मिलेगी। रेलवे के अनुसार ट्रेन संख्या 08601-08602 रांची-सबौर परीक्षा स्पेशल तीन से छह अगस्त, नौ से 14 अगस्त और 17 से 21 अगस्त तक रांची से प्रतिदिन शाम सात बजे रवाना होगी।
अगले दिन सुबह आठ बजे सबौर पहुंचेगी। वापसी में यह ट्रेन चार से सात अगस्त, 10 से 15 अगस्त और 18 से 22 अगस्त तक सुबह 9:50 बजे सबौर से खुलकर रात 10:45 बजे रांची पहुंचेगी। यह ट्रेन बरकाकाना, हजारीबाग टाउन, कोडरमा, तिलैया, नवादा, वारिसलीगंज, शेखपुरा, लखीसराय, किऊल, अभयपुर, जमालपुर, सुल्तानगंज और भागलपुर स्टेशनों पर ठहरेगी।इसी तरह 08183-08184 राउरकेला-रामगढ़ कैंट परीक्षा स्पेशल ट्रेन भी निर्धारित तिथियों पर संचालित की जाएगी। यह ट्रेन राउरकेला से रात 8:30 बजे खुलकर अगले दिन 2:15 बजे रामगढ़ कैंट पहुंचेगी। वापसी में सुबह 5:15 बजे रामगढ़ कैंट से रवाना होकर 11:30 बजे राउरकेला पहुंचेगी। मार्ग में इसका ठहराव बानो, हटिया, रांची और मुरी स्टेशनों पर होगा।
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