Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

रांची-सबौर व राउरकेला-रामगढ़ को चलेगी रेलवे भर्ती परीक्षा स्पेशल ट्रेनें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
Follow us on Google News
share

रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा के लिए दक्षिण-पूर्व रेलवे ने अभ्यर्थियों के लिए विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। रांची-सबौर और राउरकेला-रामगढ़ के बीच ये ट्रेनें तीन से 22 अगस्त तक चलेंगी। इससे झारखंड, बिहार और ओडिशा के परीक्षार्थियों को सुविधा मिलेगी।

रांची-सबौर व राउरकेला-रामगढ़ को चलेगी रेलवे भर्ती परीक्षा स्पेशल ट्रेनें

रांची, वरीय संवाददाता। रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए दक्षिण-पूर्व रेलवे ने बड़ी सुविधा दी है। आम यात्रियों के साथ परीक्षार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए रांची-सबौर और राउरकेला-रामगढ़ कैंट के बीच रेलवे ने दो जोड़ी परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। ये ट्रेनें तीन से 22 अगस्त के बीच अलग-अलग तिथियों पर चलेंगी। इससे झारखंड, बिहार और ओडिशा के परीक्षार्थियों को आवागमन में काफी सहूलियत मिलेगी। रेलवे के अनुसार ट्रेन संख्या 08601-08602 रांची-सबौर परीक्षा स्पेशल तीन से छह अगस्त, नौ से 14 अगस्त और 17 से 21 अगस्त तक रांची से प्रतिदिन शाम सात बजे रवाना होगी।

ये भी पढ़ें:आरआरबी परीक्षा अभ्यर्थियों के लिए रांची सबौर के बीच चलेगी विशेष ट्रेन

अगले दिन सुबह आठ बजे सबौर पहुंचेगी। वापसी में यह ट्रेन चार से सात अगस्त, 10 से 15 अगस्त और 18 से 22 अगस्त तक सुबह 9:50 बजे सबौर से खुलकर रात 10:45 बजे रांची पहुंचेगी। यह ट्रेन बरकाकाना, हजारीबाग टाउन, कोडरमा, तिलैया, नवादा, वारिसलीगंज, शेखपुरा, लखीसराय, किऊल, अभयपुर, जमालपुर, सुल्तानगंज और भागलपुर स्टेशनों पर ठहरेगी।इसी तरह 08183-08184 राउरकेला-रामगढ़ कैंट परीक्षा स्पेशल ट्रेन भी निर्धारित तिथियों पर संचालित की जाएगी। यह ट्रेन राउरकेला से रात 8:30 बजे खुलकर अगले दिन 2:15 बजे रामगढ़ कैंट पहुंचेगी। वापसी में सुबह 5:15 बजे रामगढ़ कैंट से रवाना होकर 11:30 बजे राउरकेला पहुंचेगी। मार्ग में इसका ठहराव बानो, हटिया, रांची और मुरी स्टेशनों पर होगा।

ये भी पढ़ें:राउरकेला से चलेगी रामगढ़ परीक्षा स्पेशल ट्रेन
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jharkhand Railway Recruitment Ranchi News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।