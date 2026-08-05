Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

प्रयागराज-वेरावल के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
Follow us on Google News
share

भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए 04173/04174 प्रयागराज-वेरावल स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। यह ट्रेन 6 अगस्त से 24 सितंबर तक हर गुरुवार रोहिणी से रवाना होगी। वापसी में यह ट्रेन वेरावल से 7 अगस्त से 25 सितंबर तक हर शुक्रवार को चलेगी। इसमें 7 सामान्य श्रेणी, 10 स्लीपर और 1 थर्ड एसी कोच होंगे।

प्रयागराज-वेरावल के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन

रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए गाड़ी संख्या 04173/04174 प्रयागराज-वेरावल-प्रयागराज स्पेशल चलाने की घोषणा की है। यह ट्रेन प्रयागराज से 6 अगस्त से 24 सितंबर तक प्रत्येक गुरुवार और वेरावल से 7 अगस्त से 25 सितंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को संचालित होगी। गाड़ी संख्या 04173 प्रयागराज से गुरुवार सुबह 10:10 बजे रवाना होकर शाम 6:20 बजे ईदगाह जंक्शन पहुंचेगी और अगले दिन शाम 6:15 बजे वेरावल पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 04174 वेरावल से शुक्रवार रात 10:00 बजे चलेगी और अगले दिन रात 8:15 बजे ईदगाह जंक्शन पहुंचेगी। ट्रेन में 7 सामान्य श्रेणी, 10 स्लीपर और 1 थर्ड एसी कोच लगाए जाएंगे।

ये भी पढ़ें:प्रयागराज-सीकर के बीच चलेगी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन

रेलवे के अनुसार, इससे गुजरात जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा मिलेगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Agra Latest News Agra News Prayagraj अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।