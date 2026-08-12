ज्योतिर्लिंगों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की यात्रा के लिए 17 को जाएगी भारत गौरव ट्रेन
गोरखपुर रेलवे स्टेशन से जगत तीर्थों की यात्रा के लिए 17 से 26 अगस्त तक 9 रातों और 10 दिनों के लिए भारत गौरव ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। यात्रियों को विभिन्न धार्मिक स्थलों का दर्शन कराने के लिए यह ट्रेन मनकापुर, अयोध्या, प्रयागराज और कानपुर जैसे स्थानों पर रुकेगी।
गोरखपुर, निज संवाददाता। थीम आधारित पर्यटक ट्रेनों के तहत गोरखपुर रेलवे स्टेशन से चार ज्योतिर्लिंग के साथ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की यात्रा के लिये भारत गौरव ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। श्रद्धालुओं और पर्यटन में रुचि रखने वाले यात्रियों के लिए आईआरसीटीसी की ओर से 17 से 26 अगस्त तक 9 रात और 10 दिन के लिए ट्रेन विभिन्न स्थानों के दर्शन कराने समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से लोगों को रूबरू कराने के लिए ट्रेन चला रहा रही है। भारत गौरव पर्यटक ट्रेनें भारतीय रेल की पर्यटक सर्किट ट्रेनें हैं, जो ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर नगरों के दर्शन कराती हैं।
यात्रियों के चढ़ने-उतरने के लिए मनकापुर, अयोध्या कैंट, सुलतानपुर, मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जं, प्रयागराज संगम, रायबरेली, लखनऊ (उत्तर रेलवे), कानपुर सेंट्रल, उरई, वीरांगना लक्ष्मीबाई जं (झांसी) तथा ललितपुर स्टेशनों पर सुविधा प्रदान की गई है।00501 भारत गौरव पर्यटक ट्रेन 17 अगस्त को गोरखपुर जं से 9 बजे प्रस्थान करेगी। इसके बाद वह विभिन्न रेलवे स्टेशनों से होते हुए दर्शनीय स्थलों पर पहुंचेगी और उसके बाद 26 अगस्त को वापस गोरखपुर पहुंचकर यात्रा समाप्त होगी। यात्रा के दौरान यात्रियों की सहायता के लिये आईआरसीटीसी के मैनेजर उपलब्ध रहेंगे। यात्रा के लिए लखनऊ, गोमती नगर स्थित आईआरसीटीसी के कार्यालय से अथवा वेबसाइट www.irctctourism.com पर टिकट बुक किया जा सकता है।
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