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सावन में भारत गौरव ट्रेन से करें चार ज्योतिर्लिंग के दर्शन

By Ram Mahesh Mishra
हिन्दुस्तान, कानपुर
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रेल मंत्रालय और रेल टूरिज्म एंड कैटरिंग कॉरपोरेशन ने अगस्त में ज्योतिर्लिंग के दर्शन हेतु भारत गौरव ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। गोरखपुर से शुरू होकर यात्रियों को महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, द्वारिकाधीश और अन्य स्थलों की यात्रा कराने वाली ट्रेन के टिकट विभिन्न श्रेणियों में बुक किए जा सकते हैं।

सावन में भारत गौरव ट्रेन से करें चार ज्योतिर्लिंग के दर्शन

कानपुर। रेल मंत्रालय और रेल टूरिज्म एंड कैटरिंग कॉरपोरेशन सावन में चार ज्योतिर्लिंग दर्शन को भारत गौरव ट्रेन चलाने का फैसला किया है। आधुनिक सुविधाओं वाले भारत गौरव में तीन श्रेणियों में यात्री अपना टिकट बुक करा सकेंगे। 17 से 26 अगस्त के टूर पैकेज वाली भारत गौरव ट्रेन गोरखपुर से चलेगी। इस ट्रेन में सफर करने के इच्छुक यात्री एक साथ किराया देने में समर्थ नहीं है तो साधारण ईएमआई पर टिकट बुक करा सकते हैं। शुक्रवार को डिप्टी सीटीएम अकांशु गोविल और आईआरसीटीसी के संयुक्त महाप्रबंधक वायु नंदन शुक्ल व मैनेजर नवनीत गोयल, अनिल तिवारी ने बताया कि इसमें यात्रियों को महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, द्वारिकाधीश भेंट द्वारिका, नागेश्वर, सिग्नेचर ब्रिज, सोमनाथ और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की सैर और दर्शन करेंगे।

नौ रात और दस दिन के यात्रा टूर में स्लीपर श्रेणी का प्रति यात्री टूर भाड़ा 18380 रुपये, थ्री एसी प्रति यात्री 29750 रुपये और सेकेंड एसी प्रति यात्री किराया 38870 रुपये है। इस बुकिंग में नाश्ता, दोपहर व रात का शाकाहारी भोजन और स्थानीय भ्रमण बसों से कराया जाएगा। सुरक्षा, बुजुर्ग यात्रियों के लिए सेवक की भी सुविधा है।

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Ram Mahesh Mishra

लेखक के बारे में

Ram Mahesh Mishra

शॉर्ट बायो: राममहेश मिश्र पिछले 31 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'हिन्दुस्तान मीडिया वेंचर्स लिमिटेड में रेलवे, रोडवेज,कैंट, भाजपा, एय़रपोर्ट बीट की रिपोर्टिंग कर रहे हैं।

परिचय एवं अनुभव
राम महेश मिश्र पत्रकारिता जगत में कानपुर में पहचान है। पत्रकारिता में 31 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में एचएमवीएल में काम कर रहे हैं। रेलवे, भाजपा, रोडवेज, एय़रपोर् विभाग में अच्छी पकड़ है।

करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
राममहेश मिश्र ने अपने कैरियर की शुरूआत वर्ष - 1995 हिन्दैदी दैनिक आज से की थी। इसके बाद हिन्दी दैनिक अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की। उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। वर्ष - 2014 में हिन्दी दैनिक हिन्दुस्तान के साथ काम शुरू किया। अभी भी हिन्दुस्तान अखबार में कार्यरत है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
एमए हिन्दी और मास कम्युनिकेशन कोर्स के साथ रेलवे की पत्रकारिता में विशेष रूप से काम किया। अभी भी रेलवे और एय़रपोर्ट की स्थानीय स्तर पर होने वाली खबरें और एक्सक्लूसिव खबरें भी निरंतर देने का प्रयास जारी है।

विजन
मानवीय संवेदना की खबरो को अपने विभाग में देखना। राष्ट्रीय घटनाओं की अपने विभाग से कनेक्टिविटी करके उससे संबंधित खबरें फाइल करना मुख्य ध्येय रहता है। इसमें काफी हद तक सफल भी होते हैं। इसके साथ ही अन्य हित की समस्याओं को प्राथमिकता से प्रकाशित करके उन पर असर और निरंतर तब तक फॉलो करते हैं, जब तक असर नहीं होता है।

विशेषज्ञता
रेलवे की दुर्घटनाओं पुर मौके पर जाने की जिज्ञासा निरंतर रहती है।
घटना की वजह जानने के साथ मानवीय संवेदनाओं पर पैनी नदर रखना
विभाग में सेलिब्रिटी के आने पर उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करना
रेलवे में होने वाले रिसर्च की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित करना

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