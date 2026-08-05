प्रशिक्षण: 25 रेलवे अधिकारी और पर्यवेक्षक ले रहे हिस्सा
जमालपुर में भारतीय रेल यांत्रिक एवं विद्युत अभियांत्रिकी संस्थान में रेलवे अधिकारियों के लिए पर्यावरण और हाउसकीपिंग प्रबंधन पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। इसका उद्देश्य रेलवे को पर्यावरण-अनुकूल बनाना और स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, और पर्यावरण संरक्षण में सुधार लाना है। 25 अधिकारी इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं।
जमालपुर, निज प्रतिनिधि। भारतीय रेलवे के प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थान भारतीय रेल यांत्रिक एवं विद्युत अभियांत्रिकी संस्थान (इरिमी), जमालपुर में रेलवे अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों के लिए पांच दिवसीय पर्यावरण एवं हाउसकीपिंग प्रबंधन (एनएचएम) विषय पर पांच दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसमें भारतीय रेलवे के विभिन्न जोनों एवं मंडलों से आए 25 अधिकारी और पर्यवेक्षक भाग ले रहे हैं। इरिमी महानिदेशक अनिमेष कुमार सिन्हा ने बताया कि, प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य रेलवे को अधिक पर्यावरण-अनुकूल बनाना तथा स्टेशनों और ट्रेनों में स्वच्छता, कचरा प्रबंधन एवं पर्यावरण संरक्षण की आधुनिक तकनीकों को प्रभावी ढंग से लागू करना है। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को पर्यावरण नीति, जल संरक्षण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक एवं ई-वेस्ट के वैज्ञानिक निस्तारण तथा रेलवे परिसरों में पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन की विस्तृत जानकारी दी जा रही है।
इधर, विशेषज्ञ प्रशिक्षकों द्वारा ऑन-बोर्ड हाउसकीपिंग सर्विस (ओबीएचएस) की नई नीतियां, सेवा अनुबंधों की सामान्य शर्तें, मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी), टेंडर प्रक्रिया, आउटकम बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट, वित्तीय प्रबंधन, ऑडिट प्रक्रिया तथा पर्यावरण प्रशासन एवं आईएसओ प्रमाणन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही स्वच्छता सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने और रेलवे परिसरों को अधिक व्यवस्थित एवं पर्यावरण हितैषी बनाने के व्यावहारिक पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा की। पाठ्यक्रम निदेशक सह आचार्य (डब्ल्यूएमटी) सुसारण तिडू और व्याख्याता (डब्ल्यूएमटी) समन्वयक एबी बखला ने संयुक्त रूप से कहा कि यह प्रशिक्षण रेलवे में पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता प्रबंधन और प्रशासनिक दक्षता को नई दिशा देगा। प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारी अपने-अपने कार्यक्षेत्र में आधुनिक तकनीकों और पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप कार्य करते हुए रेलवे सेवाओं की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
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