एक ही मोबाइल नंबर से रेलवे की सैकड़ों शिकायतें हो रही

भारतीय रेलवे ने आईआरसीटीसी हेल्पलाइन पर झूठी शिकायतों की बढ़ती संख्या का पता लगाया है। 1005 शिकायतें केवल 5 मोबाइल नंबरों से दर्ज की गई हैं। अधिकारियों का मानना है कि यह रेलवे की छवि को धूमिल करने का प्रयास है। आईआरसीटीसी ने यात्रियों से केवल वास्तविक शिकायतें दर्ज करने की अपील की है।

-रेलवे ने कई ऐसे मोबाइल नंबर चिन्हित किए हैं जो झूठी शिकायतें कर रेलवे की छवि बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं नई दिल्ली प्रमुख संवाददाता रेल यात्रियों की सुविधा के लिए शुरु की गई आईआरसीटीसी की हेल्पलाइन पर बड़ी संख्या में झूठी शिकायतें दर्ज कराई जा रही हैं। इनमें से कई शिकायतें एक ही मोबाइल नंबर से दर्ज कराने की जानकारी सामने आई है। ऐसी 1005 शिकायतें केवल 5 मोबाइल नंबरों से दर्ज कराई गई हैं। अधिकारियों का मानना है कि रेलवे की छवि खराब करने के मकसद से यह भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आईआरसीटीसी ने सभी यात्रियों से अपील की है कि वे केवल तथ्यात्मक एवं वास्तविक शिकायतें ही दर्ज कराएं।

शिकायतों का विश्लेषण रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आईआरसीटीसी द्वारा रेल यात्रियों की सुविधा एवं शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए उपलब्ध शिकायत निवारण प्रणाली का निरंतर विश्लेषण किया जाता है। हाल ही में प्राप्त शिकायतों के विस्तृत परीक्षण में सामने आया कि कुछ चुनिंदा मोबाइल नंबरों से अत्यधिक संख्या में शिकायतें दर्ज कराई जा रही हैं। इनमें से अनेक शिकायतें एक जैसी प्रकृति की हैं, तथ्यों से मेल नहीं खातीं अथवा बार-बार दोहराई गई हैं, जिससे शिकायत प्रणाली का दुरुपयोग होने की बात सामने आई है। इनमें से एक-एक मोबाइल नंबर से 339, 213,118,110 और 106 शिकायतें दर्ज की गई हैं।

शिकायतों की प्रकृति शिकायतों के परीक्षण में यह भी पाया गया कि अधिकांश शिकायतें ट्रेनों में पानी की बोतल, चाय, नाश्ता, भोजन एवं अन्य खानपान सामग्री की अधिक कीमत वसूले जाने, बिल उपलब्ध न कराने, लोकल वेंडरों द्वारा बिक्री आदि की थी। कई मामलों में एक ही प्रकार की शिकायत अलग-अलग ट्रेनों एवं तिथियों पर बार-बार दर्ज कराई गई। आईआरसीटीसी ने ऐसे मामलों की विस्तृत जांच प्रारंभ कर दी है। यदि जांच में यह सिद्ध होता है कि किसी व्यक्ति अथवा समूह द्वारा जानबूझकर असत्य अथवा भ्रामक शिकायतें दर्ज कर रेलवे की छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया है, तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध रेलवे अधिनियम एवं अन्य लागू विधिक प्रावधानों के अंतर्गत उचित कार्रवाई की जाएगी।