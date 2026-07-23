Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

हापा-नाहरलागुन स्पेशल में 29 से एलएचबी रेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
Follow us on Google News
share

प्रयागराज, रेलवे ने हापा-नाहरलागुन स्पेशल ट्रेन में पुराने आईसीएफ रेक की जगह एलएचबी रेक लगाने का निर्णय लिया है। यह व्यवस्था 29 जुलाई से हापा और 1 अगस्त 2026 से नाहरलागुन से लागू होगी। यात्रियों को अधिक सुरक्षित और आरामदायक सफर का लाभ मिलेगा।

हापा-नाहरलागुन स्पेशल में 29 से एलएचबी रेक

प्रयागराज, संवाददाता। रेलवे ने हापा-नाहरलागुन स्पेशल (09525/26) में पुराने आईसीएफ रेक की जगह एलएचबी रेक लगाने का निर्णय लिया है। हापा से यह व्यवस्था 29 जुलाई और नाहरलागुन से एक अगस्त 2026 से लागू होगी।एलएचबी रेक से यात्रियों को अधिक सुरक्षित, आरामदायक और झटकों से मुक्त सफर का लाभ मिलेगा।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Prayagraj News Prayagraj Latest News Indian Railways
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।