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सूबेदारगंज-इंदौर स्पेशल ट्रेन का झींझक में होगा ठहराव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए सूबेदारगंज-इंदौर- सूबेदारगंज विशेष ट्रेन में झींझक स्टेशन पर अतिरिक्त ठहराव देने का निर्णय लिया है। यह व्यवस्था सात अगस्त से 29 सितंबर 2026 तक रहेगी। ट्रेन झींझक स्टेशन पर सुबह 9:03 बजे पहुंचेगी और इंदौर से वापसी में रात के आठ बजे की जगह अब साढ़े आठ बजे आएगी।

सूबेदारगंज-इंदौर स्पेशल ट्रेन का झींझक में होगा ठहराव

यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे ने गाड़ी संख्या 04169/70 सूबेदारगंज-इंदौर-सूबेदारगंज द्वि-साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का झींझक स्टेशन पर अतिरिक्त ठहराव देने का निर्णय लिया है। यह व्यवस्था सात अगस्त से 29 सितंबर 2026 तक लागू रहेगी। सूबेदारगंज-इंदौर स्पेशल झींझक स्टेशन पर सुबह 9:03 बजे पहुंचेगी और 9:05 बजे रवाना होगी। वहीं, इंदौर-सूबेदारगंज स्पेशल दोपहर 3:55 बजे पहुंचेगी और 3:57 बजे प्रस्थान करेगी। इस अतिरिक्त ठहराव के कारण वापसी में सूबेदारगंज स्टेशन पर रात आठ बजे की जगह अब साढ़े आठ बजे आएगी।

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