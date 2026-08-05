सूबेदारगंज-इंदौर स्पेशल ट्रेन का झींझक में होगा ठहराव
भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए सूबेदारगंज-इंदौर- सूबेदारगंज विशेष ट्रेन में झींझक स्टेशन पर अतिरिक्त ठहराव देने का निर्णय लिया है। यह व्यवस्था सात अगस्त से 29 सितंबर 2026 तक रहेगी। ट्रेन झींझक स्टेशन पर सुबह 9:03 बजे पहुंचेगी और इंदौर से वापसी में रात के आठ बजे की जगह अब साढ़े आठ बजे आएगी।
यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे ने गाड़ी संख्या 04169/70 सूबेदारगंज-इंदौर-सूबेदारगंज द्वि-साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का झींझक स्टेशन पर अतिरिक्त ठहराव देने का निर्णय लिया है। यह व्यवस्था सात अगस्त से 29 सितंबर 2026 तक लागू रहेगी। सूबेदारगंज-इंदौर स्पेशल झींझक स्टेशन पर सुबह 9:03 बजे पहुंचेगी और 9:05 बजे रवाना होगी। वहीं, इंदौर-सूबेदारगंज स्पेशल दोपहर 3:55 बजे पहुंचेगी और 3:57 बजे प्रस्थान करेगी। इस अतिरिक्त ठहराव के कारण वापसी में सूबेदारगंज स्टेशन पर रात आठ बजे की जगह अब साढ़े आठ बजे आएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें